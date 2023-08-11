زيلينسكي يقيل المسؤولين عن التجنيد العسكري في كل المناطق

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إقالة جميع رؤساء مراكز التجنيد العسكري في أوكرانيا من مناصبهم على خلفية مخاوف تتعلق بالفساد.

وقال الرئيس في بيان على تليغرام: "هذا النظام يجب أن يديره أشخاص على دراية تامة بماهية الحرب ولماذا يعد التهكم والرشاوى خلال الحرب خيانة".

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وأضاف أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، هو المسؤول عن تنفيذ هذا القرار.

وتهدف هذه الخطوة لاستئصال نظام فساد مستشرٍ على هذا الصعيد يستغله مجنّدون للفرار من الخدمة.

وقال زيلينسكي عبر تطبيق تليغرام "إثراء غير مشروع، قوننة أموال تمّ الحصول عليها بشكل غير قانوني، أرباح غير مشروعة، نقل غير قانوني للمجندين إلى الجانب الآخر من الحدود. حلُّنا: نحن نقيل جميع المفوّضين العسكريين".