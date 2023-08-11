روسيا و أوكرانيا
زيلينسكي يقيل المسؤولين عن التجنيد العسكري في كل المناطق
جاءت هذه الإقالات على خلفية مخاوف تتعلق بالفساد
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إقالة جميع رؤساء مراكز التجنيد العسكري في أوكرانيا من مناصبهم على خلفية مخاوف تتعلق بالفساد.
وقال الرئيس في بيان على تليغرام: "هذا النظام يجب أن يديره أشخاص على دراية تامة بماهية الحرب ولماذا يعد التهكم والرشاوى خلال الحرب خيانة".
مادة اعلانية
وأضاف أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، هو المسؤول عن تنفيذ هذا القرار.
وتهدف هذه الخطوة لاستئصال نظام فساد مستشرٍ على هذا الصعيد يستغله مجنّدون للفرار من الخدمة.
وقال زيلينسكي عبر تطبيق تليغرام "إثراء غير مشروع، قوننة أموال تمّ الحصول عليها بشكل غير قانوني، أرباح غير مشروعة، نقل غير قانوني للمجندين إلى الجانب الآخر من الحدود. حلُّنا: نحن نقيل جميع المفوّضين العسكريين".
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
جيش النيجر في حالة تأهب.. ورؤساء أركان إكواس يبحثون خطط التدخلساحل العاج أعلنت أنها ستشارك بكتيبة قوامها 850 جندياً.. بينما لم تحدد الدول الأخرى بعد عدد القوات التي يمكن أن تشارك بها أو ما إذا كانت ستشارك العرب والعالم
-
الصين تجري مناورات.. وتايوان تتأهب لـ"ترهيب عسكري" للناخبينمسؤولون تايوانيون قالوا إن بكين ستستغل توقف نائب رئيسة الجزيرة في الولايات المتحدة "كذريعة لترهيب الناخبين" قبل انتخابات العام المقبل وجعلهم "يخشون الحرب" العرب والعالم
-
قبرص تعيد مهاجرين سوريين إلى لبنان وتصر على أن الإجراء قانونيكان المهاجرون كافة الـ109 قد وصلوا إلى قبرص على متن ثلاثة قوارب منفصلة في الفترة من 29 يوليو إلى 2 أغسطس قبل إعادتهم بقارب تحت حراسة الشرطة القبرصية سوريا
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية