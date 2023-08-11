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Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy visits a position of members of the Ukrainian Special Operations Forces near the frontline town of Bakhmut, amid Russia's attack on Ukraine, in Donetsk region, Ukraine July 29, 2023. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IMAGE BLURRED AT SOURCE.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
روسيا و أوكرانيا

زيلينسكي يقيل المسؤولين عن التجنيد العسكري في كل المناطق

جاءت هذه الإقالات على خلفية مخاوف تتعلق بالفساد

العربية.نت
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أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إقالة جميع رؤساء مراكز التجنيد العسكري في أوكرانيا من مناصبهم على خلفية مخاوف تتعلق بالفساد.

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وقال الرئيس في بيان على تليغرام: "هذا النظام يجب أن يديره أشخاص على دراية تامة بماهية الحرب ولماذا يعد التهكم والرشاوى خلال الحرب خيانة".

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وأضاف أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، هو المسؤول عن تنفيذ هذا القرار.

وتهدف هذه الخطوة لاستئصال نظام فساد مستشرٍ على هذا الصعيد يستغله مجنّدون للفرار من الخدمة.

وقال زيلينسكي عبر تطبيق تليغرام "إثراء غير مشروع، قوننة أموال تمّ الحصول عليها بشكل غير قانوني، أرباح غير مشروعة، نقل غير قانوني للمجندين إلى الجانب الآخر من الحدود. حلُّنا: نحن نقيل جميع المفوّضين العسكريين".

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