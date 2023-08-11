مقتل فلسطيني وإصابة 8 آخرين في مداهمة إسرائيلية بالضفة الغربية

قتل فلسطيني وأصيب ثمانية آخرون على الأقل خلال عملية للجيش الإسرائيلي في مخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنودا كانوا في مهمة في مدينة طولكرم أطلقوا النار على مشتبه بهم أطلقوا الرصاص عليهم وألقوا متفجرات وحجارة وسدوا الطرق وجرى "رصد إصابة مباشرة".

مادة اعلانية

وأضاف أن أضرارا لحقت بعدد من المركبات العسكرية لكن لم ترد تقارير عن إصابات بين الجنود.

وقال الطبيب أمين خضر مدير مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم لتلفزيون فلسطين، إن القتيل توفي متأثرا بإصابته بالرصاص في صدره، وإن ثمانية أشخاص على الأقل أصيبوا.

وقالت حركة فتح، التي تهيمن على السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، إن القتيل هو محمود جراد، وأضافت أنه كان عضوا بها لكنها لم تذكر أنه كان مقاتلا.

العنف يتصاعد

وتصاعد العنف في الضفة الغربية خلال الشهور الخمسة عشر الماضية مع زيادة المداهمات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين اليهود على القرى الفلسطينية وهجمات الفلسطينيين في شوارع إسرائيل.

وأظهرت أرقام الأمم المتحدة مقتل ما لا يقل عن 196 فلسطينيا و24 شخصا في إسرائيل في أعمال عدائية منذ يناير كانون الثاني.

والضفة الغربية من بين الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، ويتمتع الفلسطينيون بحكم ذاتي محدود فيها.

وتُخضع إسرائيل ملايين الفلسطينيين للحكم العسكري هناك، وتواصل بناء المستوطنات التي تعتبرها معظم الدول غير قانونية، وهو ما ترفضه إسرائيل.

وانهارت محادثات السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة بهدف إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية في 2014 ولا تظهر أي بوادر على استئنافها.

وهناك حوالي 40 ألفا و700 فلسطيني مسجلون لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيمين بمنطقة طولكرم.