اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
عناصر من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية - رويترز
عناصر من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية - رويترز

مقتل فلسطيني وإصابة 8 آخرين في مداهمة إسرائيلية بالضفة الغربية

الجيش الإسرائيلي قال إن جنودا كانوا في مهمة في مدينة طولكرم أطلقوا النار على مشتبه بهم أطلقوا الرصاص عليهم وألقوا متفجرات وحجارة وسدوا الطرق وجرى "رصد إصابة مباشرة"

رام الله (الضفة الغربية) - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قتل فلسطيني وأصيب ثمانية آخرون على الأقل خلال عملية للجيش الإسرائيلي في مخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنودا كانوا في مهمة في مدينة طولكرم أطلقوا النار على مشتبه بهم أطلقوا الرصاص عليهم وألقوا متفجرات وحجارة وسدوا الطرق وجرى "رصد إصابة مباشرة".

مادة اعلانية

وأضاف أن أضرارا لحقت بعدد من المركبات العسكرية لكن لم ترد تقارير عن إصابات بين الجنود.

وقال الطبيب أمين خضر مدير مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم لتلفزيون فلسطين، إن القتيل توفي متأثرا بإصابته بالرصاص في صدره، وإن ثمانية أشخاص على الأقل أصيبوا.

وقالت حركة فتح، التي تهيمن على السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، إن القتيل هو محمود جراد، وأضافت أنه كان عضوا بها لكنها لم تذكر أنه كان مقاتلا.

العنف يتصاعد

وتصاعد العنف في الضفة الغربية خلال الشهور الخمسة عشر الماضية مع زيادة المداهمات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين اليهود على القرى الفلسطينية وهجمات الفلسطينيين في شوارع إسرائيل.

وأظهرت أرقام الأمم المتحدة مقتل ما لا يقل عن 196 فلسطينيا و24 شخصا في إسرائيل في أعمال عدائية منذ يناير كانون الثاني.

والضفة الغربية من بين الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، ويتمتع الفلسطينيون بحكم ذاتي محدود فيها.

الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينياً خلال مواجهات في الضفة الغربية العرب والعالم الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينياً خلال مواجهات في الضفة الغربية
الأمن يحذر نتنياهو من تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة العرب والعالم الشرق الأوسط الأمن يحذر نتنياهو من تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة

وتُخضع إسرائيل ملايين الفلسطينيين للحكم العسكري هناك، وتواصل بناء المستوطنات التي تعتبرها معظم الدول غير قانونية، وهو ما ترفضه إسرائيل.

وانهارت محادثات السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة بهدف إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية في 2014 ولا تظهر أي بوادر على استئنافها.

وهناك حوالي 40 ألفا و700 فلسطيني مسجلون لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيمين بمنطقة طولكرم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الوحش الأسرع من الصوت.. الطائرة كونكورد تتحرر من قيدها لإعادة تجميلها الوحش الأسرع من الصوت.. الطائرة كونكورد تتحرر من قيدها لإعادة تجميلها
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط