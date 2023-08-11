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A child stands on a destroyed Russian tank, amid Russia's invasion of Ukraine, near Makariv, Kyiv region, Ukraine May 7, 2022. REUTERS/Mikhail Palinchak TPX IMAGES OF THE DAY
(تعبيرية)
روسيا و أوكرانيا

منظمة تؤكد إعادة 385 طفلاً أوكرانياً من روسيا

المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس بتهمة ارتكاب جريمة حرب تتمثل في "الترحيل غير القانوني" للأطفال

العربية.نت
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أعيد حتى الآن 385 طفلاً أوكرانياً كان قد "تم ترحيلهم" إلى روسيا إلى عائلاتهم، وفقاً لتعداد أكدته الجمعة "منظمة قرى الأطفال" النمساوية المشاركة في عمليات الإعادة.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة آنا رادل لوكالة "فرانس برس" إن "قرى الأطفال تدعم الآباء عبر توفير الموارد المالية أحياناً أو عبر مساعدتهم في التخطيط لمسارهم".

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وأوضحت المنظمة غير الحكومية، وهي واحدة من "ثلاث جهات فاعلة" تنشط في هذا المجال، أن "ما مجموعه 385 طفلاً تم ترحيلهم قد أعيدوا إلى أوكرانيا حتى الآن، بينهم 84 بمساعدة قرى الأطفال والمنظمات الشريكة لها".

وذكرت المنظمة، ومقرها في إنسبروك، في بيان الخميس: "غالباً ما يكون الأطفال هم من يطلبون بأنفسهم المساعدة عبر شبكات التواصل الاجتماعية على سبيل المثال، كما يزودنا سكان المناطق المحتلة أحياناً معلومات"، حسب تعبيرها.

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وتقوم المنظمة بتدريب الاختصاصيين الاجتماعيين وعلماء النفس ليتمكنوا من تقديم الدعم المناسب للقصر وعائلاتهم.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس بتهمة ارتكاب جريمة حرب تتمثل في "الترحيل غير القانوني" للأطفال.

ويشمل العدد ما لا يقلّ عن 19 ألف طفل أوكراني، بحسب كييف.

مع وجود 2.5 مليون قاصر وأقاربهم مسجلين في 137 دولة وإقليماً عام 2022، تقدم "قرى الأطفال" (إس أو إس) نفسها على أنها "أكبر منظمة عالمية" من هذا النوع.

وتم تعليق عضوية الفرع الروسي للمنظمة غير الحكومية بعدما كشفت الصحافة اتهامات لها برعاية أطفال أوكرانيين في ظروف غير شفافة.

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