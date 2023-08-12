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FILE - Flame and smoke rise fron Crimean Bridge connecting Russian mainland and Crimean peninsula over the Kerch Strait, in Kerch, Crimea, Saturday, Oct. 8, 2022. The Crimean Peninsula's balmy beaches have been vacation spots for Russian czars and has hosted history-shaking meetings of world leaders. And it has been the site of ethnic persecutions, forced deportations and political repression. Now, as Russia’s war in Ukraine enters its 18th month, the Black Sea peninsula is again both a playground and a battleground. (AP Photo, File)
استهداف سابق لجسر القرم (أرشيفية)
روسيا و أوكرانيا

روسيا: أوكرانيا حاولت استهداف جسر القرم بصواريخ إس-200

حاكم القرم أكد أن روسيا أسقطت الصاروخين فوق مضيق كيرتش دون وقوع أضرار

العربية.نت
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أسقطت الدفاعات الجوية الروسية، اليوم السبت صاروخين أوكرانيين فوق جسر القرم الذي يشكل بنية تحتية مهمة مدنياً وعسكرياً تربط روسيا بشبه الجزيرة التي ضمتها.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجسر تعرض لهجوم باستخدام صاروخ من طراز إس -200 المضاد للطائرات تم تحويله لشن ضربات برية.

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وأضافت عبر تليغرام "تم رصد الصاروخ الأوكراني في الوقت المناسب واعتراضه في الجو من قبل أنظمة الدفاع الجوي الروسية. ولم تقع إصابات أو أضرار".

كما قال حاكم القرم سيرغي أكسيونوف عبر تليغرام: "تم إسقاط صاروخين للعدو من جانب قوات الدفاع الجوي قرب مضيق كيرتش. لم يصب جسر القرم بأضرار".

هذا وأورد اوليغ كريوتشوف، مستشار الحاكم، أن القوات الخاصة أطلقت حاجباً من الدخان كوسيلة دفاع إضافية، لافتاً إلى أن حركة السير على الجسر "ستستأنف قريباً".

وجسر القرم، الذي أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتشييده بعد ضم شبه الجزيرة في 2014، استُهدف مراراً بهجمات أوكرانية. وتسبب آخر هجوم في يوليو الماضي بأضرار كبيرة في الجزء الذي تسلكه السيارات، علماً أنه يستخدم أيضاً في نقل المعدات العسكرية إلى الجيش الروسي الذي يقاتل في أوكرانيا. وأمر بوتين بتعزيز أمن الجسر بعد الهجوم الأخير.

وتُستهدف أيضاً أراضي القرم بضربات أوكرانية. وأعلنت روسيا اليوم أنها أسقطت ليلاً 20 طائرة مسيرة فوق شبه الجزيرة.

قتيلان في خاركيف وزابوريجيا

في سياق آخر، قال مسؤولون أوكرانيون إن عجوزاً وشرطياً لقيا حتفهما صباح اليوم السبت بسبب قصف القوات الروسية لحي سكني في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا ولمنطقة زابوريجيا في الجنوب.

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وقال أوليه سينهوبوف حاكم خاركيف على تليغرام: "أطلق العدو النار في حوالي الساعة 05:10 هذا الصباح على قرية كوبيانسك فوجلوفي بمنطقة كوبيانسك. تضرر مبنى سكني. ولقيت امرأة عمرها 73 عاماً حتفها".

وفي هجوم منفصل على بلدة أوريخيف بمنطقة زابوريجيا، قال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو عبر تليغرام، إن شرطياً قتل وأصيب 12 شخصاً من بينهم أربعة من رجال الشرطة.

وأضاف الوزير أن القوات الروسية استخدمت قذيفة جوية موجهة في القصف.

وتتاخم الأجزاء الشرقية من منطقة خاركيف وكذلك معظم منطقة زابوريجيا مباشرة خط المواجهة، وأبلغت القوات الأوكرانية عن زيادة في الهجمات الروسية هناك في الأسابيع القليلة الماضية.

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