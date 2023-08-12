وزارة الدفاع الروسية: دمرنا 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق القرم

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إن روسيا دمرت 20 طائرة مسيرة أوكرانية بعد إطلاقها على شبه جزيرة القرم، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

ونسبت الوكالة إلى الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 14 طائرة مسيرة في حين أسقطت منظومة الحرب الإلكترونية 6 طائرات.

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وفي موسكو، قال مسؤولون، الجمعة، إنهم دمروا طائرة مسيّرة كانت تستهدف العاصمة، في أحدث هجوم على المدينة خلال الأيام الأخيرة.

وأفادت وزارة الدفاع أن طائرة مسيّرة أوكرانية دُمرت فوق المناطق الغربية لموسكو، مضيفة أنه لم تقع إصابات أو أضرار.

وفي تموز/يوليو، استهدفت مسيّرات أوكرانية مستودعا للذخيرة في شبه جزيرة القرم وألحقت أضرارا بجسر مضيق كيرتش الذي يربط شبه الجزيرة بالبر الرئيسي لروسيا.

وإلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن الضربات الصاروخية التي نفذتها روسيا، في وقت سابق الجمعة، وتسببت في مقتل طفل في غرب أوكرانيا، تشكل "جرائم حرب ويجب ألا تمر دون عقاب".

وجاء في البيان أن "هذه الهجمات استهدفت مرة أخرى البنية التحتية المدنية بما في ذلك منطقة سكنية وهو ما يعد انتهاكا صارخا للحقوق الإنسانية الدولية". وتنفي موسكو استهداف المدنيين عمدا.

وأضافت الخارجية الفرنسية أن فرنسا ستكثف دعمها العسكري لأوكرانيا لا سيما فيما يتعلق بتعزيز قدراتها الدفاعية الجوية بالتعاون الوثيق مع شركائها.

وقال البيان إن "فرنسا لا تزال تدعم بشكل تام السلطات القضائية الأوكرانية والدولية في جهودها الرامية لمكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم التي ترتكبها روسيا في أوكرانيا".

وأطلقت روسيا 4 صواريخ فرط صوتية من طراز كينجال، الجمعة، على منطقة إيفانو-فرانكيفسك في غرب أوكرانيا، سقطت ثلاثة منها بالقرب من مطار عسكري وفي منطقة سكنية.

وذكر سلاح الجو الأوكراني أن الدفاعات الجوية أسقطت الصاروخ الرابع.

وأعلن الجيش الروسي الجمعة أنه "عزّز" من جديد مواقعه في شمال شرقي أوكرانيا، حيث دفع هجومه السلطات المحلية، الخميس، إلى إجلاء مدنيين.

وطُرد الجيش الروسي من مدينة كوبيانسك ومحيطها بهجوم مضاد أوكراني خاطف في سبتمبر 2022، بعدما سيطر عليها منذ بداية الحرب.

ومنذ بضعة أسابيع عاودت القوات الروسية هجومها في هذه المنطقة، معلنة السيطرة على أراض على نحو مطرد.