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Nigerien President Mohamed Bazoum speaks during the inauguration of Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals in Lagos, on May 22, 2023. Nigerian President Muhammadu Buhari has inaugurated Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals, the largest single-train refinery in the world with 650,000 barrels per day refining capacity. (Photo by PIUS UTOMI EKPEI / AFP) RELATED CONTENT PHOTOS nigeria - economy - oil nigeria - economy - oil nigeria - economy - oil nigeria - economy - oil nigeria - economy - oil nigeria - economy - oil nigeria - economy - oil nigeria - economy - oil nigeria - economy - oil nigeria - economy - oil nigeria - economy - oil nigeria - economy - oil nigeria - economy - oil nigeria - economy - oil nigeria - economy - oil nigeria - economy - oil nigeria - economy - oil nigeria - economy - oil Nigerian President Muhammadu Buhari (C) cuts the tape to inaugurate the Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals flanked by (from R to L) Senate President Ahmad Lawan, President/CEO Dangote Industries, Aliko Dangote, Togolese President Faure Gnassingbe, Chairman All Progressives Congress (APC) Abdullahi Adamu, Governor Dapo Abiodun, and Group executive director, Dangote Indudtries Devakumar Edwin in Lagos, on May 22, 2023.
محمد بازوم

وسط المخاوف على مصيره.. رئيس النيجر يتلقى زيارة من طبيبه

المجلس العسكري في النيجر يذكر فرنسا بـ"انتهاء موعد تواجد قواتها" في البلاد

العربية.نت
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أفاد أحد المقربين من رئيس النيجر المحتجز في مقره في نيامي منذ انقلاب أطاحه في 26 يوليو أن محمد بازوم تلقى السبت "زيارة من طبيبه" مع تنامي القلق على مصيره.

وقال المصدر لوكالة "فرانس برس" إن "رئيس الجمهورية تلقى زيارة من طبيبه اليوم"، وقد "جلب الطعام له" وكذلك لنجله وزوجته المحتجزين معه. وأضاف "إنه بخير بالنظر إلى الوضع".

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وبعد أكثر من أسبوعين على الانقلاب الذي أطاحه، تتزايد المخاوف بشأن ظروف اعتقال بازوم.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في وقت سابق، إن المعاملة التي يلقاها بازوم وأسرته "غير إنسانية وقاسية"، مشيرة إلى أنه محروم من الكهرباء منذ 2 أغسطس وليس هناك أي تواصل معه منذ أسبوع.

"إكواس" ترسل وفداً للنيجر

هذا وقال متحدث باسم برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) اليوم، إن البرلمان يعتزم إرسال لجنة إلى النيجر لعقد لقاء مع قادة الانقلاب.

في سياق متصل، وصل وفد وساطة يضم رجال دين نيجيريين إلى نيامي للقاء أعضاء المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة، وفق ما أفاد مصدر مقرّب من الانقلابيين وكالة "فرانس برس".

وتأتي زيارة وفد الوساطة الذي استقبله رئيس الوزراء المدني المعيّن مؤخراً علي الأمين، في حين تواصل الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) إعطاء الأولوية لحل دبلوماسي للأزمة، بعدما كانت قد أعطت موافقتها على نشر قوة تدخل لإعادة بازوم إلى منصبه.

مقرب من الانقلابيين: المنطقة بحاجة لقبول النظام الجديد بالنيجر العرب والعالم مقرب من الانقلابيين: المنطقة بحاجة لقبول النظام الجديد بالنيجر

يأتي هذا بينما ذكَر المتحدث باسم المجلس العسكري في النيجر، العقيد عبد الرحمن أمادو، فرنسا، بانتهاء موعد تواجد قواتها في البلاد، مشيراً إلى إنهاء المجلس للاتفاقات العسكرية بين نيامي وباريس.

ونقل موقع "أكتونيجر" عن أمادو قوله: "اقتحمت طائرات سلاح الجو الفرنسي المجال الجوي للنيجر، وارتكبت أعمالاً غير قانونية ومريبة وخطيرة، بما في ذلك حادثة انقطاع الاتصالات عندما حاولت طائرة عسكرية من طراز إيه401 في 9 أغسطس 2023 الهبوط في أرليت دون تقديم مسبق لخطة الطيران".

وتابع: "في هذا الصدد، يعلن المجلس العسكري لإنقاذ الوطن والحكومة الانتقالية وقوات الدفاع والأمن أنهم عازمون على إحباط جميع محاولات زعزعة الاستقرار".

وأضاف: "كما نذكر بإنهاء النيجر في 3 أغسطس 2023 لجميع الاتفاقيات في مجال الدفاع والأمن التي وقعتها بلادنا وفرنسا. وكذلك بعد ذلك التاريخ، انتهت المهلة الزمنية الممنوحة للقوات الفرنسية لمغادرة أراضي النيجر وفقا لهذه الاتفاقيات".

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