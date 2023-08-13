نتنياهو: إيران ستستفيد من الأموال التي حصلت عليها بتمويل وكلائها الإرهابيين

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء يوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص البرنامج النووي الإيراني.

#نتيناهو ينتقد صفقة "تبادل السجناء": الاتفاق لن يوقف البرنامج النووي لـ #إيران وسيساعدها في تمويل وكلائها الإرهابيين#العربية pic.twitter.com/OTx82tuEy3 — العربية (@AlArabiya) August 12, 2023

وقال مكتب نتنياهو نقلاً عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنّ "الاتفاقات التي لا تفكك البنية التحتية النووية الإيرانية لن تضع حدا لبرنامجها النووي".

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وبحسب ما نشرته قناة "i24" الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني، فإنّ نتنياهو انتقد بشدة ما تردد عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، يقضي بإبطاء الجمهورية الإسلامية لبرنامجها لتخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات، منوهاً: أنها تمنح النظام الإيراني فقط أموالًا ستذهب بعد ذلك إلى وكلاء الإرهاب لإيران".

ونقلت القناة الإسرائيلية عن صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الجمعة، أن إيران أبطأت "بشكل كبير" من معدل تكديسها لليورانيوم المخصب، فضلاً عن تخفيف مخزونها ، وسط إطلاق سراح أربعة مواطنين أمريكيين للإقامة الجبرية من قبل نظام طهران.

وشدد مسؤولان إسرائيليان لصحيفة نيويورك تايمز يبدو أن هناك اتفاقيات أوسع بين الولايات المتحدة وإيران.

وأشارت الصحيفتان الأمريكيتان إلى إمكانية استئناف المحادثات بشأن برنامج إيران النووي.