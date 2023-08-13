هجوم على قافلة مهندسين صينيين قرب ميناء في باكستان

أعلنت مجموعة "جيش تحرير بلوشستان" الأحد أنها شنّت هجوما على قافلة تنقل مهندسين صينيين إلى ميناء كوادر المموّل من بكين في جنوب غرب باكستان.
هجوم على صينيين
وأفادت المجموعة الانفصالية في بيان أن "كتيبة مجيد التابعة لجيش تحرير بلوشستان استهدفت قافلة مهندسين صينيين في كوادر. ما زال الهجوم جاريا".
فيما أكدت مصادر أمنية وقوع هجوم ضد قافلة تقل مهندسين صينيين، لكن من دون صدور أي تأكيد رسمي فوري.
استهداف مشاريع صينية
إلى هذا، تبنت مجموعات انفصالية بلوشية في الماضي هجمات استهدفت مشاريع مرتبطة بمشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الضخم، ما أدى إلى نشر آلاف عناصر الأمن لمواجهة أي تهديدات لمصالح بكين.
لكن الانفصاليين البلوش يبالغون عادة لدى إعلانهم عما يعتبرونها انتصارات ميدانية. في المقابل، يقلل قسم العلاقات العامة التابع للجيش الباكستاني من أهمية الهجمات أو يتأخّر في الإعلان عنها.
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