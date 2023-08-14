اقتربت من حدودها.. روسيا تعلن اعتراض طائرة نرويجية

أعلن الجيش الروسي أنه أرسل مقاتلة من طراز ميغ 29، اليوم الاثنين، لاعتراض طائرة حربية نرويجية كانت تقترب من حدود روسيا فوق بحر بارنتس في المحيط المتجمد الشمالي.

مخصصة للدوريات البحرية

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "مع اقتراب المقاتلة الروسية، عادت الطائرة العسكرية الأجنبية أدراجها"، موضحة أن الطائرة النرويجية من طراز بوينغ بي-8 أيه "بوسيدون" مخصصة للدوريات البحرية.

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انعطاف عند الاقتراب

ووفقا للبيان، صنف طاقم المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة بي -8 أيه "بوسيدون" تابعة لسلاح الجو النرويجي.

كما أضاف أنه "عندما اقتربت المقاتلة الروسية، انعطفت الطائرة العسكرية الأجنبية مبتعدة عن الحدود الروسية.

واقعة سابقة

وفي يوليو الماضي، أعلنت موسكو أن مقاتلة "ميغ-31" روسية اعترضت طائرة نرويجية من طراز "بوسيدون بي 8 آر"، اقتربت من الحدود الروسية.

وأفاد المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا أن مقاتلة اعتراضية روسية من طراز "ميغ 31" تابعة لأسطول الشمال رافقت طائرة دورية من طراز "آر8 أيه بوسيدون" تابعة لسلاح الجو النرويجي فوق بحر بارنتس، مقتربة من الحدود الروسية.

وبحسب المركز، رصدت أنظمة مراقبة الأجواء الروسية في 12 يوليو/ تموز هدفاً جوياً يقترب من حدود الدولة الروسية فوق بحر بارنتس، ولتحديد ومنع انتهاك الحدود، أقلعت مقاتلة من طراز "ميغ-31" من قوات الدفاع الجوي التابعة للأسطول الشمالي في الجو.