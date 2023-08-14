الهجوم المضاد.. كييف تعلن احتدام القتال وإحراز "بعض النجاح"

أعلنت أوكرانيا، الاثنين، احتدام القتال على طول خط المواجهة وإحراز "بعض النجاح" في دفع القوات الروسية بأحد مناطق جنوبها الشرقي، حيث تحاول القوات الأوكرانية استعادة الأراضي التي تسيطر عليها موسكو.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار إن الألغام الروسية المنتشرة على نطاق واسع والتحصينات القوية تقوض التقدم، وفق رويترز.

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"حقق نجاحاً"

كما أضافت ماليار في بيان لمنصة عسكرية رسمية أن الجيش الأوكراني حقق نجاحاً حول قرية ستارومايورسك التي تبعد نحو 60 ميلاً جنوب شرقي دونيتسك الخاضعة لسيطرة روسيا، بالإضافة إلى مواصلة القتال في جبهتين بالجنوب.

كذلك أردفت أن القوات تخوض معارك لاستعادة السيطرة على أوروزخين المجاورة، موضحة: "تقع أعمال قتالية قرب أوروزخين... وتم إحراز بعض التقدم على المحورين الجنوبي والجنوبي الشرقي قرب ستارومايورسك".

أبطأ من المأمول

جاء ذلك فيما قال مسؤول معين من جانب موسكو في جزء من منطقة زابوريجيا، الأحد، إن كييف تحاول اختراق الخطوط الروسية عن طريق كسب موطئ قدم في القريتين.

يشار إلى أن القوات الأوكرانية حققت نجاحات متزايدة منذ بدء الهجوم المضاد الذي طال انتظاره في يونيو.

ومع ذلك أقر مسؤولون من كييف بأن التقدم كان أبطأ من المأمول وعرقلته الدفاعات الروسية القوية.