بريطانيا تعتقل 3 بلغاريين بتهمة التجسس لصالح روسيا
هيئة الإذاعة البريطانية أكدت أنه تم احتجازهم في فبراير الماضي على يد محققين لمكافحة الإرهاب من شرطة لندن
قالت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنها وجهت اتهامات لرجلين وامرأة بارتكاب جرائم تتعلق بوثائق الهوية، وذلك بعد أن ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي" أن الثلاثة تم توجيه اتهامات لهم بالتجسس لصالح روسيا.
وأضافت "بي. بي. سي" في التقرير أن المتهمين الثلاثة من بلغاريا ويقال إنهم يعملون لصالح أجهزة أمن روسية وتم اعتقالهم في إطار تحقيق واسع يتعلق بالأمن القومي.
وأكدت شرطة العاصمة لندن أن أفراد شرطة قسم مكافحة الإرهاب اعتقلوا خمسة أشخاص في فبراير الماضي بموجب قانون الأسرار الرسمية، ووجهت منذ ذلك الحين اتهامات إلى ثلاثة بحيازة وثائق هوية مزورة بنية الاستغلال السيئ.
وجاء في بيان الشرطة أن الثلاثة هم أورلين روسيف (45 عاماً) وبيسير ديزامبازوف (42 عاماً) وكاترين إيفانوفا (31 عاماً).
ومثل الثلاثة أمام محكمة أولد بيلي في لندن في يوليو تموز وقررت السلطات تمديد فترة احتجازهم لموعد لاحق.
ورفضت الشرطة التعليق على ما إذا كانت تشتبه في أنهم يتجسسون لصالح روسيا.
ووجهت للمحتجزين تهما بتزوير وثائق رسمية، بما في ذلك جوازات السفر وبطاقات الهوية الشخصية الأخرى، لدول مثل بلغاريا وبريطانيا واليونان وإسبانيا وإيطاليا وسلوفينيا وفرنسا وكرواتيا وجمهورية التشيك.
يذكر أن روسيف عاش في مدينة غريت يارموت في مقاطعة نورفولك شرق إنجلترا، بينما عاش دجامبازوف وإيفانوفا معاً في حي "هرو" شمال غربي لندن. ووفقاً لـ"بي بي سي"، عاش البلغاريون في المملكة المتحدة لعدة سنوات، وغيروا وظائفهم بشكل دوري.
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