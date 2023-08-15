بيونغ يانغ: حل أزمة شبه الجزيرة الكورية عبر المفاوضات مستحيل

أعلن وزير الدفاع الكوري الشمالي، كانغ سون نام أن حل مشكلة شبه الجزيرة الكورية مستحيل من خلال المفاوضات ما لم تغير الولايات المتحدة سياستها بشكل جذري، والقوة حالياً وحدها التي تمنع نشوب صراع نووي.

وقال سون نام، في خطاب تلاه الملحق العسكري في سفارة كوريا الشمالية في موسكو في مؤتمر موسكو الحادي عشر حول الأمن الدولي: "إلى أن تعترف الولايات المتحدة بالانهيار الكامل لسياستها العدائية تجاه جمهورية كوريا الشمالية وتتخلى بشكل دائم عن خط المواجهة العسكرية ضد جمهوريتنا، فإن حل مشكلة شبه الجزيرة الكورية مستحيل، والقوة وحدها حالياً تمنع نشوب صراع نووي".

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ووفقاً له، فإن سياسات الولايات المتحدة وحلفائها تحوّل شبه الجزيرة الكورية إلى مسرح محتمل لحرب نووية، مضيفاً: "هذا يؤكد مرة أخرى الفلسفة القائلة بأن حل مشكلة شبه الجزيرة الكورية من خلال الحوار والمفاوضات هو مجرد كلام فارغ، والطريقة الوحيدة لمنع نشوب حرب نووية في شبه الجزيرة الكورية تكمن في امتلاك قوة ردع عسكرية".

وأضاف أن واشنطن كانت ستقترح تعليقاً مؤقتاً للمناورات المشتركة مع سيول، وكانت سترفض نشر الوسائط الاستراتيجية الأميركية وستخفض عدد القوات في كوريا الجنوبية، موضحاً: "لكن حتى في هذه الحالة، نحن ندرك جيداً أن النية العدوانية والخبيثة للولايات المتحدة لحرماننا من الأسلحة النووية وتدمير نظامنا بالقوة العسكرية لا يمكن أن يتغير".

وأضاف أن الولايات المتحدة لا تحافظ على كلمتها المعطاة على أعلى مستوى، وتابع: "حتى لو سحبت الولايات المتحدة قاذفاتها الاستراتيجية أو غواصتها النووية من شبه الجزيرة الكورية، فإنها لن تحتاج سوى بضعة أيام لإعادة نشرها، بمجرد أن تقرر القيام بذلك، تحتاج فقط إلى نصف شهر لإعادة إرسال الجيش الأميركي بعد انسحابه من كوريا الجنوبية".

وأخيراً دعا وزير الدفاع الكوري الشمالي إلى مزيد من التعاون مع روسيا. وجاء في رسالته، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون "شدد على أهمية مواصلة تطوير التعاون الاستراتيجي والتكتيكي بين البلدين في مجالي الأمن والدفاع".