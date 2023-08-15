تعثر الوصول للمعتقلين بالنيجر.. وبوتين يشدد على الحل السلمي

اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
TOPSHOT - Supporters stand next to a motorbike adorned with zebu horns and a Russian flag at a concert in support to Niger's National Council for the Safeguard of the Homeland (CNSP) at the General Seyni Kountche Stadium in Niamey on August 13, 2023. (Photo by AFP) RELATED CONTENT PHOTOS topshot - niger - coup - dailylife niger - coup - dailylife niger - coup - dailylife niger - coup - dailylife niger - coup - dailylife niger - coup - dailylife niger - coup - dailylife niger - coup - dailylife niger - coup - dailylife niger - coup - dailylife niger - coup - dailylife niger - coup - dailylife files - ghana - burkina - mali - guinea - diplomacy - summit correction - topshot - niger - coup niger - army - unrest niger - army - unrest niger - army - unrest niger - army - unrest topshot - niger - politics - coup - conflict - army topshot - niger - coup niger - coup niger - coup topshot - niger - coup niger - coup niger - coup topshot - niger - coup topshot - niger - coup niger - coup niger - coup niger - coup niger - coup niger - coup niger - coup niger - coup niger - coup niger - coup niger - coup niger - coup niger - coup niger - coup niger - coup topshot - niger - coup - demo topshot - niger - coup - demo topshot - niger - coup - demo niger - coup - demo niger - coup - demo niger - coup - demo Supporters of Niger's National Council for the Safeguard of the Homeland (CNSP) gather for a demonstration in Niamey on August 11, 2023 near a French airbase in Niger. niger - coup - demo topshot - niger - coup - demo niger - coup - demo niger - coup - demo Supporters of Niger's National Council for the Safeguard of the Homeland (CNSP) hold a Niger flag (L) and a Russian flag (R) as they gather for a demonstration in Niamey on August 11, 2023 near a French airbase in Niger. niger - coup - demo niger - coup - demo niger - coup - demo niger - coup - demo niger - coup - demo niger - coup - demo niger - coup - demo correction - niger - coup - demo niger - coup - demo topshot - niger - coup - demo niger - coup - demo correction - niger - coup - demo correction - niger - coup - demo topshot - niger - coup - demo correction - niger - coup - demo correction - niger - coup - demo correction - niger - coup - demo topshot - niger - coup - demo correction - niger - coup - demo correction - niger - coup - demo correction - niger - coup - demo niger - coup - demo niger - coup - demo niger - coup - demo niger - coup - demo files - niger - un - coup - rights files - switzerland - un - niger - coup - rights topshot - niger - coup niger - coup niger - coup Supporters of Niger's National Council for the Safeguard of the Homeland (CNSP) demonstrate in Niamey on August 10, 2023. nigeria - niger - coup - ecowas nigeria - niger - coup - ecowas nigeria - niger - coup - ecowas nigeria - niger - coup - ecowas nigeria - niger - coup - ecowas nigeria - niger - coup - ecowas correction - nigeria - niger - coup - ecowas / President of Economic Community of West African States Commission, Omar Touray (L), Burundi's President Evariste Ndayishimiye (C) and Nigeria's Ministry of Foreign Affairs, Adamu Ibrahim Lamuwa (R), pose for a photograph at the Economic Community of West African States (ECOWAS) Head of States and Government extraordinary session in Abuja, on August 10, 2023. correction - nigeria - niger - coup - ecowas nigeria - niger - coup - ecowas Ivory Coast President Alassane Ouattara (R) waves to the press upon his arrival at the Economic Community of West African States (ECOWAS) Head of States and Government extraordinary session as he is received by ECOWAS President Omar Touray in Abuja, on August 10, 2023. nigeria - niger - coup - ecowas nigeria - niger - coup - ecowas nigeria - niger - coup - ecowas nigeria - niger - coup - ecowas nigeria - niger - coup - ecowas niger - politics - coup - conflict - army topshot - niger - coup niger - coup - demo niger - coup - demo niger - coup - demo
موالون للانقلاب يرفعون علم روسيا في نيامي

تعثر الوصول للمعتقلين بالنيجر.. وبوتين يشدد على الحل السلمي

جماعة حقوقية محلية في النيجر تقول إنها لم تتمكن من الوصول إلى مسؤولين معتقلين منذ الانقلاب

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ذكر نشطاء حقوقيون في النيجر أنهم لم يتمكنوا من الوصول لكبار المسؤولين السياسيين المحتجزين بعد إطاحة جنود متمردين بالرئيس المنتخب قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وقال علي إدريسا، السكرتير التنفيذي لـ"شبكة النيجر لمنظمات الشفافية وتحليل الميزانيات"، وهي منظمة حقوقية محلية، لوكالة "أسوشييتد برس": "بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو الماضي، اعتُقل العديد من الوزراء السابقين والقادة السياسيين، ولم نتلق رداً على طلب لقائهم والتحقق من سلامتهم".

مادة اعلانية

كما احتجز المجلس العسكري بازوم وزوجته وابنه وجعلوهم رهن الإقامة الجبرية بالعاصمة. ويقول مقربون من بازوم إن المجلس قطع عن العائلة الكهرباء والمياه، وإن طعامهم نفد.

من جانبه، أعلن المجلس العسكري أنه يخطط لمحاكمة بازوم بتهمة "الخيانة العظمى وتقويض أمن الدولة". وفي حالة إدانته، قد يواجه بازوم عقوبة الإعدام، وفقاً لقانون العقوبات في النيجر.

وقال الميجور كولونيل أمادو عبد الرحمن، المتحدث باسم المجلس العسكري في النيجر، خلال كلمة بثها تلفزيون الرسمي مساء الأحد، إن المجلس يعامل المسؤولين المحتجزين بطريقة إنسانية. وأضاف: "بازوم يتمتع بالحق في الزيارات الطبية بشكل منتظم، ولا توجد أي مخاوف صحية بحقه".

الرئيس محمد بازوم
الرئيس محمد بازوم

اتصال رئيس مالي ببوتين

في سياق آخر، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء مع الحاكم العسكري في مالي بشأن الانقلاب في النيجر، في مكالمة هاتفية من المرجح أن تثير قلق الحكومات الغربية التي تخشى تنامي النفوذ الروسي في منطقة الساحل بغرب إفريقيا.

وقال أسيمي غويتا رئيس مالي المؤقت على منصة التواصل الاجتماعي إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، إن بوتين "شدد على أهمية الحل السلمي للوضع من أجل جعل منطقة الساحل أكثر استقراراً".

من جهته، قال الكرملين في بيان إن زعيم مالي هو من أجرى الاتصال ببوتين.

قادة جيوش "إكواس" سيجتمعون لترتيب تدخل عسكري في النيجر العرب والعالم قادة جيوش "إكواس" سيجتمعون لترتيب تدخل عسكري في النيجر

وجاء في البيان أن "الطرفين ركزا بشكل خاص على الوضع الراهن في منطقة الصحراء والساحل وأكدا على وجه الخصوص على أهمية تسوية الوضع في جمهورية النيجر من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية السلمية فقط".

تكتسب النيجر أهمية استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة والصين وأوروبا وروسيا بسبب مواردها من اليورانيوم والنفط ودورها كمركز للقوات الأجنبية التي تقاتل المتطرفين في المنطقة.

ودعت القوى الغربية وحكومات إفريقية قادة الانقلاب في النيجر إلى إعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم، المحتجز منذ 26 يوليو، إلى السلطة لكن المجلس العسكري رفض ذلك كما رفض مساعي التفاوض.

ويزداد النفوذ الروسي في منطقة الساحل بينما تضاءل نفوذ الغرب منذ بدء سلسلة الانقلابات في السنوات الثلاث الماضية. وطرد القادة العسكريون في مالي وبوركينا فاسو قوات فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، بينما عززوا العلاقات مع موسكو.

وبينما يدعو بوتين إلى عودة النظام الدستوري في النيجر، رحب يفغيني بريغوجن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة بسيطرة الجيش على السلطة وعرض تقديم خدماته.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الطيور والحيوانات في حديقة بغداد تعاني من ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة.. كيف؟ الطيور والحيوانات في حديقة بغداد تعاني من ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة.. كيف؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط