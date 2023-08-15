أوكرانيا تحصن حدودها مع روسيا وبلاروسيا.. وموسكو تحبط محاولة تسلل

قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تعتزم بناء تحصينات جديدة وبنية تحتية عسكرية في المناطق الشمالية الشرقية المتاخمة لروسيا وبيلاروسيا بتكلفة تقارب 35 مليون دولار.

وقال شميهال على تطبيق تليغرام: "بناءً على طلب خاركيف وتشرنيهيف.. نخصص 911.5 مليون هريفنيا (24.7 مليون دولار) لخاركيف و363 مليونا (9.8 مليون دولار) لتشرنيهيف لتشييد بٌنى هندسية عسكرية وتحصينات".

مادة اعلانية

ووقع جزء من منطقة تشرنيهيف المتاخمة لروسيا وبلاروسيا تحت سيطرة روسيا في فبراير 2022، ولكن تم تحريرها لاحقاً. ومنذ تحرير أراض أوكرانية، تعمل كييف بنشاط على بناء تعزيزات دفاعية على حدودها لمنع التعرض للغزو مرة أخرى. وتحتفظ بقوة كبيرة في الشمال.

محاولة تسلل

في سياق آخر، أحبطت القوات الروسية محاولة مجموعة من الأوكرانيين التوغل في منطقة بريانسك الحدودية، وفق ما أعلن حاكمها ألكسندر بوغوماز، اليوم الثلاثاء.

وأوضح بوغوماز عبر تليغرام أن القوات العسكرية وقوات حرس الحدود الروسية "أحبطت محاولة مجموعة من المخربين الأوكرانيين اختراق الأراضي الروسية" قرب قرية كوركوفيتشي في بريانسك، مشيراً إلى أن "أحداً لم يصب بجروح".

بحسب الحاكم، لم تقع إصابات. وأضاف بوغوماز أنه "نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية، قُتل حيوان واحد تابع لمؤسسة زراعية، وهناك أضرار جزئية في منشآت صناعية وسيارة".

في سياق متصل، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم الثلاثاء إن قواتها ضربت منشآت صناعية عسكرية رئيسية في أوكرانيا خلال الليل بصواريخ عالية الدقة وأحدثت بها "أضرارا جسيمة".

وقالت روسيا أيضا إنها اعترضت للمرة الأولى صواريخ كروز من طراز (سكالب) التي وردتها فرنسا إلى أوكرانيا.

يأتي هذا بينما تعرّضت أوكرانيا من جديد لقصف روسي ليلاً أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وفق ما ذكرت السلطات، اليوم الثلاثاء.

وفي معرض سردها لأحداث الليل، ذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن "المحتلين الروس هاجموا أوكرانيا حوالي الساعة الرابعة صباحاً.. بواسطة ما لا يقل عن 28 صاروخ كروز". تم اعتراض ستة عشر منها.

وقال رئيس الوزراء دنيس شميهال إن "أضراراً لحقت بالمنشآت في ثماني مناطق" و"للأسف هناك جرحى ووفيات".

وفي لوتسك، استهدفت ضربة مكاتب شركة عاملة في القطاع الصناعي. وأوضح رئيس بلدية المدينة إيغور بوليتشوك على وسائل التواصل الاجتماعي "وفقاً للمعلومات الأولية، سقط ثلاثة قتلى وثلاثة جرحى".

كما استهدفت ضربة صباح الثلاثاء لفيف، المدينة الكبرى في غرب أوكرانيا والواقعة على مسافة ألف كيلومتر من الجبهة. وذكر رئيس بلديّة لفيف أندريي سادوفيي على تلغرام أن "مباني سكنية" أصيبت.