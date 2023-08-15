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قوات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (أ ف ب)
قوات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (أ ف ب)

مقتل فلسطينيين اثنين برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

أفاد سكان محليون بأن قوات إسرائيلية اقتحمت مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا قبل أن تشتبك مع شبان لافتين إلى أن الاقتحام كان سريعا إذ استمر أقل من ساعة

الضفة الغربية - رويترز
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ذكرت مصادر طبية أن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيين اثنين بالرصاص في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال ناصر العناني، مدير مستشفى أريحا الحكومي: "شابان في العشرينات من العمر وصلا المستشفى مصابين بالرصاص الحي بالصدر وتم الإعلان عن استشهادهما".

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وأفاد سكان محليون بأن قوات إسرائيلية اقتحمت المخيم قبل أن تشتبك مع شبان، لافتين إلى أن الاقتحام كان سريعا، إذ استمر أقل من ساعة.

ولم يتضح بعد إن كان القتيلان مشاركين في هذه الاشتباكات، كما لم يصدر بعد بيان عن الجيش الإسرائيلي عما جرى في مخيم عقبة جبر.

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وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية على مدار الخمسة عشر شهرا الماضية مع تصعيد المداهمات الإسرائيلية وهجمات الفلسطينيين في الشوارع واعتداءات المستوطنين اليهود على قرى فلسطينية.

والضفة الغربية من الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها إلى جانب القدس الشرقية وقطاع غزة، واحتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.

وأقامت إسرائيل منذ ذلك الحين مستوطنات كبيرة في الضفة الغربية بينما تعثرت محادثات إقامة الدولة التي ترعاها الولايات المتحدة.

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