مقتل فلسطينيين اثنين برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية
أفاد سكان محليون بأن قوات إسرائيلية اقتحمت مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا قبل أن تشتبك مع شبان لافتين إلى أن الاقتحام كان سريعا إذ استمر أقل من ساعة
ذكرت مصادر طبية أن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيين اثنين بالرصاص في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.
وقال ناصر العناني، مدير مستشفى أريحا الحكومي: "شابان في العشرينات من العمر وصلا المستشفى مصابين بالرصاص الحي بالصدر وتم الإعلان عن استشهادهما".
وأفاد سكان محليون بأن قوات إسرائيلية اقتحمت المخيم قبل أن تشتبك مع شبان، لافتين إلى أن الاقتحام كان سريعا، إذ استمر أقل من ساعة.
ولم يتضح بعد إن كان القتيلان مشاركين في هذه الاشتباكات، كما لم يصدر بعد بيان عن الجيش الإسرائيلي عما جرى في مخيم عقبة جبر.
وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية على مدار الخمسة عشر شهرا الماضية مع تصعيد المداهمات الإسرائيلية وهجمات الفلسطينيين في الشوارع واعتداءات المستوطنين اليهود على قرى فلسطينية.
والضفة الغربية من الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها إلى جانب القدس الشرقية وقطاع غزة، واحتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
وأقامت إسرائيل منذ ذلك الحين مستوطنات كبيرة في الضفة الغربية بينما تعثرت محادثات إقامة الدولة التي ترعاها الولايات المتحدة.
-
في "رابع قضية" ترفع ضده.. لائحة اتهامات جديدة ضد ترمب في جورجيايتوقع محللون قضائيون أن تجمع المدعية العامة لمنطقة أتلانتا، فاني ويليس، الادعاءات ضد ترمب وعدد من المشتركين معه في قضية واحدة في إطار قانون تأثير الابتزاز والمنظمات الفاسدة (المعروف اختصاراً باسم ريكو) لولاية جورجيا أميركا
-
انفجار بمحطة وقود في داغستان الروسية.. ومقتل 25أفاد مسعفون، اليوم الثلاثاء، أن حريقا شب في محطة وقود في منطقة داغستان بجنوب روسيا فأودى بحياة 25 شخصا بينهم ثلاثة أطفال.وقال مسؤولون إن الحريق بدأ في ... العرب والعالم
-
ليبيا.. اشتباكات عنيفة بين أكبر مجموعتين مسلحتين بطرابلساندلعت اشتباكات عنيفة، مساء الاثنين، بين قوات "الردع" و"اللواء 444 قتال"، أكبر ميليشيات العاصمة طرابلس، ما أدى إلى توقف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة ... المغرب العربي