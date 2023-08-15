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Smoke rises following a military raid in the Askar refugee camp the West Bank city of Nablus, on Monday, July 24, 2023. Israeli forces stormed into the Askar refugee camp near the northern West Bank city of Nablus on Monday, triggering clashes with Palestinian militants who opened fire and threw stones. At least a few Palestinians were wounded by live fire. (AP Photo/Majdi Mohammed).
مواجهات سابقة في الضفة الغربية (أرشيفية)

نشطاء يحاولون إطلاق صاروخ بالضفة على مستوطنة عشوائية

في الوقت الذي تمتلك فيه الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة كميات كبيرة من الصواريخ، فإن الأمر مختلف في الضفة الغربية

العربية.نت
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قال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الثلاثاء إن فلسطينيين نفذوا محاولة فاشلة لإطلاق صاروخ على مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال فصيل يطلق على نفسه "كتيبة العياش" إنه تمكن من قصف مستوطنة شاكيد غرب مدينة جنين بصاروخ من طراز "قسام 1".

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يذكر أن مستوطنة شاكيد "مستوطنة عشوائية" غير مشرعة من قبل السلطات الإسرائيلية.

وبحسب بيان الفصيل فإن المحاولة تمت "رداً على جرائم" الإسرائيليين بحق الفلسطينيين.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تصاعد العنف بين الجانبين والمستمر منذ أشهر.

ووصف الجيش الإسرائيلي ما حدث بأنه "فشل بإطلاق صاروخ"، مشيراً إلى أن "الجنود عثروا على بقايا صاروخ بدائي وقاذفة".

وهذه هي المرة الرابعة منذ 26 يونيو التي تعلن خلالها القوات الإسرائيلية عن إطلاق أو محاولة إطلاق صواريخ من شمال الضفة الغربية.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

مقتل فلسطينيين اثنين برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية العرب والعالم مقتل فلسطينيين اثنين برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

وفي الوقت الذي تمتلك فيه الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة كميات كبيرة من الصواريخ، إلا أن الأمر مختلف في الضفة الغربية.

ومؤخراً، طورت القوات الإسرائيلية من أسلوب عملياتها العسكرية في الضفة الغربية إذ استخدمت الطائرات المسيرة في ضرب أهداف فلسطينية مثلما حدث في جنين مطلع الشهر المنصرم.

الثلاثاء أيضاً، قتل فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة أريحا في الضفة الغربية.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ العام 1967.

ارتفعت حصيلة قتلى الهجمات والمواجهات والعمليات العسكرية منذ مطلع يناير إلى ما لا يقل عن 216 فلسطينياً، إضافة الى 28 إسرائيلياً. وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين بينهم قصّر في الجانب الفلسطيني.

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