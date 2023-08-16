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المسيرة والمخدرات التي أحبط الجيش الأردني تهريبها
مسيرة سابقة تحمل مخدرات أسقطها جيش الأردن

جيش الأردن يسقط مسيرة محملة بمتفجرات قادمة من سوريا

المسيرة القادمة من الأراضي السورية تم إسقاطها داخل أرضي الأردن

العربية.نت
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أسقطت المنطقة العسكرية الشرقية التابعة للجيش الأردني، صباح اليوم الأربعاء، طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة نوع (TNT) قادمة من الأراضي السورية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية"، نقلا عن وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

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وأضاف المصدر أن الطائرة التي تحمل المواد المتفجرة تم التعامل معها من قبل فريق من سلاح الهندسة الملكي.

وفي 13 أغسطس، أعلنت القوات المسلحة الأردنية، إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية.

ويوم 28 يونيو الفائت، أعلن الأردن إسقاط طائرة مسيرة آتية من سوريا. وأوضح الجيش في بيان أن قواته تعاملت مع الطائرة في 3 يونيو.

وغالباً ما يتم تهريب كميات من المخدرات والممنوعات عبر تلك المسيرات، وقد تمكن الجيش الأردني مؤخراً من إسقاط العديد منها.

وتنشط القوات الأردنية منذ سنوات في مجال إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات آتية من الأراضي السورية.

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