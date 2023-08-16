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المطار حيث تم احتجاز الطائرة
المطار حيث تم احتجاز الطائرة

زامبيا تحتجز 6 مصريين وطائرتهم المحملة بالذهب وملايين الدولارات

الطائرة على متنها 6 مصريين وهولندي وإسباني ومواطن من لاتفيا وآخر من زامبيا

لندن- العربية.نت 
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احتجزت السلطات في زامبيا طائرة خاصة مستأجرة، وصلت مساء الثلاثاء من القاهرة، وعلى متنها 6 مصريين وهولندي وإسباني ومواطن من لاتفيا وآخر من زامبيا، نقلتهم إلى مركز احتجاز للتحقيق معهم، بحسب ما قال Nason Banda المدير العام للجنة مكافحة المخدرات في مؤتمر صحافي عقده أمس في العاصمة الزامبية لوساكا.

قال باندا أيضا، إن الطائرة كانت تحمل "بضائع خطرة" وهبطت في مطار Kenneth Kaunda الدولي في العاصمة، حيث عثر المفتشون فيها على رزم مقدارها 5 ملايين و600 ألف دولار، كما على 602 قطعة من الذهب، وزنها 127.2 كيلوغرام، اضافة إلى 5 مسدسات و126 طلقة "فأجرينا بموجب هذه المعلومات عملية أسفرت عن مصادرة الطائرة الخاصة، وطائرة أخرى تابعة لشركة طيران محلية"، مضيفا أن الأموال وضعت في عهدة "بنك زامبيا" مع استمرار التحقيقات في الأمر.

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كما تحدث وزير تنمية المناجم والمعادن، بول كابوسوي، في المؤتمر الصحافي، وقال إن ما تم العثور عليه من ذهب كان في 4 صناديق تحتوي على 58 إلى 61% من النحاس، و38 إلى 41٪ من الزنك، وكميات ضئيلة من القصدير والأوزميوم والنيكل، وكلها كانت أقل من 0.8٪"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء محلية.

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