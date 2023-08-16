طموحه بخوض الانتخابات على المحك.. هل ستعلق المحكمة قرار سجن عمران خان؟

قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إن محكمة عليا ستنظر الأسبوع المقبل في التماس قدمه لتعليق الحكم الصادر ضده بالسجن لثلاثة أعوام على خلفية تهم فساد.

وسُجن خان الشهر الجاري بعد إدانته بالفساد قبل منعه من ممارسة العمل السياسي لخمسة أعوام ما يحول دون خوضه انتخابات عامة مقررة أواخر هذا العام.

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وينفي لاعب الكريكيت السابق التهم قائلا إنها محاولة ذات دوافع سياسية من جانب منافسيه لمنعه من المشاركة في الانتخابات.

وكتب المحامي نعيم بانجوتا على منصة إكس المعروفة سابقا باسم تويتر "سيُنظر في الالتماس لتعليق عقوبة خان يوم 22 أغسطس".

وقال بانجوتا إنه يأمل في أن تفرج محكمة إسلام اباد العليا، التي ستنظر في الالتماس، عن خان بكفالة.

وكان خان (70 عاما) محور اضطرابات سياسية بدأت منذ إقالته من منصب رئيس الوزراء في تصويت على حجب الثقة العام الماضي ما أثار

المخاوف حيال استقرار باكستان في وقت تعاني فيه من أزمة اقتصادية وتداعيات كارثة طبيعية.

وجاءت إدانة خان على خلفية تهم ببيع هدايا بشكل غير قانوني كانت ممنوحة للدولة حصل عليها هو وعائلته خلال فترة توليه منصبه بين 2018 و2022.