دوي انفجار قرب الكرملين.. روسيا: إسقاط مسيرة وسط موسكو

مع تزايد هجمات الطائرات المسيرة التي تستهدف العاصمة الروسية، تواصل موسكو الإعلان عن إسقاط مسيرات أوكرانية.

ومجدداً، أعلن رئيس بلدية موسكو، اليوم الجمعة، إسقاط طائرة مسيرة في وسط المدينة.

مادة اعلانية

جاذ ذلك، بعدما قال شاهد من رويترز إنه سمع صوت انفجار قوي قرب حي للأعمال في العاصمة الروسية موسكو على بعد بضعة كيلومترات من مقر الكرملين.

حرب المسيرات

وقبل أيام قليلة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط عشرات المسيرات في مناطق مختلفة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع، إيغور كوناشينكوف، يوم الأحد الماضي، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ثمانية صواريخ "هيمارس"، ودمرت 25 مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية. وقال في إفادة صحافية: "دمرت منظومات الدفاع الجوي 25 مسيرة أوكرانية في بلدات كريمينايا وروبيجنايا وزولوتاريوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وبلدتي ترودوفسكوي وغورلوفكا جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلدتي تشابايفكا وأوتشيريفاتايا بمقاطعة زبوريجيا".

يشار إلى أن استعمال الدرون كان تعاظم مؤخرا، لاسيما منذ تعثر الهجوم المضاد الذي أطلقته القوات الأوكرانية مطلع الصيف الحالي من أجل استرجاع أراضيها من القوات الروسية.

وتلجأ كييف إلى تلك المسيرات عادة لأنها أقل كلفة من الطائرات أو الصواريخ، كما يمكنها اختراق الأراضي الروسية لاسيما الحدودية بسهولة.

كذلك، يصعب على الطائرات أو الدفاعات الجوية الروسية رصدها، لاسيما أنها تستطيع التحليق على علو منخفض.

وقد ظهرت تلك المسيرات في قلب العاصمة موسكو حتى، مهددة مواقع حساسة، وفق ما أعلن الكرملين سابقاً!