روسيا: أوكرانيا هاجمت سفنا حربية قرب القرم بزورق مسير
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس إن البحرية الأوكرانية قامت بمحاولة "فاشلة" لاستهداف أسطولها بالبحر الأسود.
وقالت أن القوات المسلحة الأوكرانية حاولت مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود جنوب غرب سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم بزورق مسير، مشيرة إلى أن سفينتين من سفن الأسطول دمرتاه بنيران مدفعيتهما.
وجاء في بيان الوزارة: "اليوم، في الساعة 22:55، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفن أسطول البحر الأسود في الجزء الجنوب الغربي من البحر الأسود، على بعد 237 كم جنوب غرب سيفاستوبول، بواسطة زورق مسير".
كما أوضحت الوزارة أن السفينتين "بيتليفي" و"فاسيلي بيكوف" دمرتا قارب العدو بنيران الأسلحة الموجودة على متنيهما".
وتعرضت شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا العام 2014 لسلسلة هجمات خلال النزاع، وتكثفت الضربات في الأسابيع الأخيرة.
وقالت روسيا، الأسبوع الماضي، إنها أسقطت مسيّرة فوق البحر قرب سيفاستوبول التي تضم مقر أسطول البحر الأسود الروسي.
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