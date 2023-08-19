موسكو: مسيرة أوكرانية استهدفت مطاراً عسكرياً.. وتضرر طائرة
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خلال الفترة الماضية كثفت كييف اعتمادها على الطائرات بلا طيار، بينما ترد موسكو بإسقاطها.
وفي جديد تلك الحرب، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن مسيرة أوكرانية استهدفت مطاراً عسكرياً في منطقة نوفغورود الواقعة شمال غربي موسكو، مما أدى إلى نشوب حريق وألحق أضراراً بطائرة حربية، وفق رويترز.
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كما قالت الوزارة إن الهجوم لم يسفر عن إصابات، ووصفته بأنه "هجوم إرهابي".
فيما أضافت أنه تم إخماد الحريق بسرعة.
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