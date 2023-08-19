مشهد قاس.. داهموا منزله فرمى بنفسه من الشرفة وسقط جثة

كالنار في الهشيم انتشرت خلال الساعات الماضية مقاطع مصورة بين اللبنايين على مواقع التواصل، تظهر جثة هامدة مرمية أرضاً في منطقة حي السلم بضاحية بيروت، بينما تجمهر حولها عدد من الشبان.
وعمد آخرون إلى السخرية والاستهزاء من القتيل، ووضعوا سيجارة في فمه.
فيما أفاد مصدر أمني أن شاباً سورياً مشتبها بضلوعه في هجوم بحي السيدة زينب بدمشق في يوليو الماضي، والذي أسفر عن مقتل ستة على الأقل، فارق الحياة بعدما ألقى بنفسه من بناية خلال مداهمة مساء أمس.
وذكر أن الشاب البالغ من العمر 23 عاما وهو من منطقة التل السورية دخل لبنان بشكل غير قانوني واستقر عند أقاربه في منطقة حي السلم، بحسب ما نقلت رويترز
كما أضاف أن عناصر من حزب الله داهموا الموقع "خشية مبادرته بالقيام بأي عمل... وعندما علم بانكشاف مكانه ألقى بنفسه من الطابق السابع ونقل إلى مستشفى سان جورج حيث فارق الحياة". كذلك، أكد أنه جرى احتجاز اثنين من أقاربه.
وكانت سيارة ملغومة انفجرت على مشارف حي السيدة زينب جنوب دمشق يوم 27 يوليو الماضي، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص.
فيما أعلن تنظيم داعش في اليوم التالي مسؤوليته عن الهجوم.
-
تكديس في مخازن وبيع للمهاجرين.. خفايا شبكات التهريبوصل أكثر من 89 ألف مهاجر غير شرعي من تونس وليبيا إلى إيطاليا منذ بداية العام الحالي، وهو رقم يسلط الضوء على استمرار شبكات التهريب وأصحاب الزوارق في ... المغرب العربي
-
لن تصبحوا غربيين وإن صبغتم شعركم.. كيف سترد الصين على جيرانها؟يبدو أن فصلاً جديداً من التوتر وربما العسكرة سيشهده المحيط الهادئ، بعد قمة كامب ديفيد الثلاثية التي عقدت أمس بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ... العرب والعالم
-
"مش هوافق عليه".. تصريح صادم لعلاء مرسي حول فيلم هنيديتصريحات صادمة يطلقها الفنان المصري، علاء مرسي، بين الحين والآخر، آخرها ما ذكره حول مشاركته في فيلم "مرعي البريمو" الذي يقوم ببطولته محمد هنيدي وغادة ... ثقافة وفن