قتلى بقصف لجامعة ومسرح في أوكرانيا.. فيديو من تشيرنيهيف
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عن سقوط قتلى ومصابين بضربة صاروخية روسية على ميدان بوسط مدينة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا.
This is what it means to live next to a terrorist state. This is what we are uniting the entire world against.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2023
Today, a Russian missile hit the heart of Chernihiv. A square, a university, and a theater. Russia turned an ordinary Saturday into a day of pain and loss. There are… pic.twitter.com/AMgXCVfR7h
استهداف ساحة وجامعة ومسرح
وقال زيلينسكي في منشور على تليغرام تضمن لقطات تُظهر آثار الضربة "قصفا صاروخا روسيا وسط المدينة.. مدينتنا تشيرنيهيف"، مشيرا إلى استهداف ساحة وجامعة ومسرح.
وأضاف "يوم سبت عادي، حولته روسيا إلى يوم ألم وفقد. هناك قتلى.. هناك مصابون".
"يجب أن تخسر روسيا"
كما أضاف "أحث العالم على الوقوف في وجه روسيا. إن تزويد أوكرانيا بأدوات إضافية لحماية الحياة.. لكي تنتصر الحياة، يجب أن تخسر روسيا هذه الحرب".
بدورها أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية مقتل 5 وإصابة 37 في الهجوم الصاروخي الروسي على تشيرنيهيف.
مقتل 150 أوكرانياً
في منطقة أخرى من ساحات الحرب، أعلن الجيش الروسي السبت "القضاء كليا" على حوالي 150 جنديا أوكرانيا حاولوا عبور نهر دنيبرو الذي يشكل خط الجبهة في جنوب أوكرانيا حيث تسعى القوات الأوكرانية لاختراق دفاعات موسكو.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان بأن "العسكريين الروس هزموا مفرزة من حوالي 150 عنصرا كانوا يحاولون الوصول إلى ضفة دنيبرو اليسرى"، مضيفة أنه "تم القضاء كليا على المجموعات المعادية".
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