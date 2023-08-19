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من الدمار في تشيرنيهيف الأوكرانية
من الدمار في تشيرنيهيف الأوكرانية
روسيا و أوكرانيا

قتلى بقصف لجامعة ومسرح في أوكرانيا.. فيديو من تشيرنيهيف

دبي - العربية.نت
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عن سقوط قتلى ومصابين بضربة صاروخية روسية على ميدان بوسط مدينة تشيرنيهيف بشمال أوكرانيا.

استهداف ساحة وجامعة ومسرح

وقال زيلينسكي في منشور على تليغرام تضمن لقطات تُظهر آثار الضربة "قصفا صاروخا روسيا وسط المدينة.. مدينتنا تشيرنيهيف"، مشيرا إلى استهداف ساحة وجامعة ومسرح.

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وأضاف "يوم سبت عادي، حولته روسيا إلى يوم ألم وفقد. هناك قتلى.. هناك مصابون".

"يجب أن تخسر روسيا"

كما أضاف "أحث العالم على الوقوف في وجه روسيا. إن تزويد أوكرانيا بأدوات إضافية لحماية الحياة.. لكي تنتصر الحياة، يجب أن تخسر روسيا هذه الحرب".

بدورها أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية مقتل 5 وإصابة 37 في الهجوم الصاروخي الروسي على تشيرنيهيف.

مقتل 150 أوكرانياً

في منطقة أخرى من ساحات الحرب، أعلن الجيش الروسي السبت "القضاء كليا" على حوالي 150 جنديا أوكرانيا حاولوا عبور نهر دنيبرو الذي يشكل خط الجبهة في جنوب أوكرانيا حيث تسعى القوات الأوكرانية لاختراق دفاعات موسكو.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان بأن "العسكريين الروس هزموا مفرزة من حوالي 150 عنصرا كانوا يحاولون الوصول إلى ضفة دنيبرو اليسرى"، مضيفة أنه "تم القضاء كليا على المجموعات المعادية".

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