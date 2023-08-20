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من موقع الجريمة وتبدو آثار الدماء في الشارع
من موقع الجريمة وتبدو آثار الدماء في الشارع

قتل طليقته طعناً أمام المارة بالشارع.. جريمة مروعة في الفيوم

دبي - العربية.نت
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في جريمة قتل مروعة، أقدم مصري على على إنهاء حياة طليقته بطريقة مأساوية عندما سدد لها عدة طعنات بسكين أثناء خروجها من محل عملها، أمام المارة في الشارع، بمركز طامية بمحافظة الفيوم.

وكان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقى إشارة من شرطة النجدة بمقتل "م. أ"- 25 عاما - ربة منزل بالشارع العمومى بمدينة طامية.

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وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بالفيوم إلى موقع الحادث، وتم العثور على جثة سيدة ملقاة على الأرض مصابة بطعنات نافذة، كما تبين صحة البلاغ، وأن طليقها سدد لها طعنات أودت بحياتها، ليسلم نفسه وفق ما نقلته وسائل اعلام محلية.

راقب تحركاتها

وأضافت التحريات أن الزوجة رفعت عدة قضايا على الزوج الذي لم يتجاوز عمره الـ 30 عاما تتعلق بالنفقة وتبديد عفش الزوجية، وحصلت على عدة أحكام بالحبس ضده، وفشلت محاولات الصلح بينهما، وأصرت على تنفيذ الأحكام التى حصلت عليها ضد طليقها.

كما أشارت التحريات، إلى أن الزوج عجز عن توفير الالتزامات المادية التى حصلت طليقته عليها، وأنه أصبح مهددا بالحبس الوجوبى، ما دفعه إلى مراقبة تحركات طليقته، حاملا سكين بين طيات ملابسه، وعندما رآها فى الشارع انقض عليها وطعنها عدة طعنات وتركها جثة هامدة وسط بركة دماء.

وجرى إلقاء القبض على المتهم، وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

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