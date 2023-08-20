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From left; President of the ECOWAS Commission, Mousa Tourey, ECOWAS Special Envoy to Republic of Niger, General Abdulsalami Abubakar, Niger ousted President Mohamed Bazoum and Sultan of Sokoto Alhaji Muhammad Saad Abubakar III, pose in Niamey, Niger, Saturday, Aug. 19, 2023. An official present at talks between Niger's mutinous soldiers and a delegation from West Africa's regional bloc tells The Associated Press that talks Saturday, Aug. 19, 2023, yielded little and that the soldiers are under pressure from regional sanctions as they refuse to reinstate the country’s president whom they toppled nearly a month ago while being fearful of attacks from France.. (AP Photo, File)
وفد إكواس خلال لقائه ببازوم في النيجر أمس
النيجر

مسؤول: محادثات إكواس مع انقلابيي النيجر لم تسفر عن نتائج

المسؤول الذي حضر المحادثات أكد أن المجلس العسكري في النيجر يخشى من التعرض لهجمات من فرنسا

نيامي – أسوشييتد برس
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قال مسؤول حضر المحادثات بين جنود النيجر المتمردين ووفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس" لوكالة "أسوشييتد برس" إن المحادثات التي جرت يوم السبت لم تسفر عن الكثير.

وأشار المسؤول إلى أن الجنود يتعرضون لضغوط من العقوبات الإقليمية لرفضهم إعادة رئيس البلاد محمد بازوم الذي أطاحوا به قبل نحو شهر إلى منصبه، بينما يخشون من التعرض لهجمات من فرنسا.

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وكانت المحادثات التي استمرت ساعتين تقريباً هي المرة الأولى التي يلتقي فيها رئيس المجلس العسكري، الجنرال عبد الرحمن تشياني، الوفد بعد رفض محاولات سابقة.

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كما كانت محادثات يوم السبت بمثابة خطوة دبلوماسية أخيرة تقوم بها الكتلة لحل الأزمة سلمياً. وجاءت هذه المحادثات بعد إعلان الأسبوع الماضي بأن 11 دولة من الدول الأعضاء في "إكواس" (البالغ عددها 15) قد وافقت على التدخل العسكري إذا لم تتم إعادة بازوم للسلطة.

الآلاف يتظاهرون دعماً للمجلس العسكري

في سياق متصل، تظاهر آلاف النيجريين، صباح اليوم الأحد، في وسط نيامي دعماً للمجلس العسكري.

وكما هي الحال في كلّ التظاهرات المؤيّدة للنظام الجديد، تم ترديد وعرض العديد من الشعارات واللافتات المعادية لكل من فرنسا و"إكواس". وكُتب على لافتات "لا للعقوبات" و"تسقط فرنسا" و"أوقفوا التدخل العسكري"، فيما أدّى موسيقيون أغنيات تشيد بالانقلابيين.

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