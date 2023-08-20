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Army soldiers, police officers and rescue workers gather at the site of a suicide attack near a paramilitary force vehicle in Peshawar, Pakistan, on July 18, 2023. (Reuters)
أرشيفية من هجوم سابق في باكستان - رويترز
باكستان

مقتل 11 عاملا في هجوم مسلح شمال غربي باكستان

الشرطة: عبوة ناسفة مشتبه بها انفجرت وتسببت في تحطم شاحنة تنقل العمال إلى موقع مشروع بناء في وزيرستان قرب الحدود الأفغانية

العربية.نت، رويترز
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قال أنوار الحق كاكار، رئيس الوزراء الباكستاني القائم بالأعمال، اليوم الأحد، على منصة "إكس" المعروفة سابقا بـ"تويتر" إن 11 عاملا قتلوا في هجوم مسلح في شمال غربي باكستان.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني: "ندين بشدة الهجوم المسلح الذي أودى بحياة 11 شخصا شمال غربي البلاد".

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وقال مسؤولو الأمن والشرطة في إقليم خيبر باختون خوا في شمال باكستان إن عبوة ناسفة مشتبه بها انفجرت وتسببت في تحطم شاحنة تنقل العمال إلى موقع مشروع بناء في وزيرستان قرب الحدود الأفغانية.

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وذكر نائب مفوض الشرطة في إقليم وزيرستان الشمالي: "كانوا يعملون في نقطة عسكرية تحت الإنشاء... انفجرت عبوة ناسفة أسفل سيارة تقل العمال". ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار.

وشهدت باكستان زيادة في الهجمات الإرهابية منذ العام الماضي، عندما انهار اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة طالبان الباكستانية والحكومة الباكستانية.

وأعلنت جماعات أخرى منها تنظيم داعش المسؤولية عن بعض الهجمات، منها انفجار كبير استهدف تجمعا سياسيا في خيبر باختون خوا نظمته جماعة دينية في الشهر الماضي، وأسفر عن مقتل 45 شخصا.

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