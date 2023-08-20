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Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy and Dutch Prime Minister Mark Rutte attend a press conference, in Eindhoven, Netherlands, August 20, 2023. REUTERS/Piroschka van de Wouw
مؤتمر صحفي لروته وزيلينسكي اليوم
روسيا و أوكرانيا

هولندا تقدم لأوكرانيا 42 مقاتلة من طراز إف-16

رئيس الوزراء الهولندي مارك روته والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقدا اجتماعاً اليوم في قاعدة جوية هولندية

العربية.نت
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أبلغ رئيس الوزراء الهولندي مارك روته اليوم الأحد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن هولندا والدنمارك ستقدمان طائرات حربية من طراز إف-16 إلى أوكرانيا.

وقال روته، في اجتماع مع زيلينسكي في قاعدة جوية هولندية، إن الطائرات سيتم تسليمها بمجرد "استيفاء شروط" لم يحددها.

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جاء هذا الإعلان بعد دقائق من فحص روته وزيلينسكي لطائرتين رماديتين من طراز إف-16 كانتا متوقفتين في حظيرة طائرات بالقاعدة.

روته وزيلينسكي يتفقدان مقاتلة من طراز اف-16
روته وزيلينسكي يتفقدان مقاتلة من طراز اف-16

جاء العرض بعد يومين من قول هولندا والدنمارك إن الولايات المتحدة سمحت للدولتين بتسليم طائرات إف-16 أميركية الصنع إلى أوكرانيا.

المخابرات الأميركية متشائمة وتخشى استمرار حرب أوكرانيا لسنوات  أميركا روسيا و أوكرانيا المخابرات الأميركية متشائمة وتخشى استمرار حرب أوكرانيا لسنوات 

ويمثّل إعلان روته اليوم أول تعهد فعلي بتسليم طائرات إف-16 للقوات المسلحة الأوكرانية.

من جهته قال زيلينسكي اليوم إنه توصل إلى اتفاق مع روته لنقل 42 طائرة من طراز إف-16 إلى كييف.

وقال زيلينسكي عبر تويتر إن هذه الطائرات سيتم استخدامها في التصدي للقوات الروسية، مؤكداً أن الاتفاق يمثل خطوة جديدة لتعزيز الدرع الجوي لبلاده. وأضاف أن نقل الطائرات الاثنتين والأربعين "ليس سوى البداية".

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