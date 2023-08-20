هولندا تقدم لأوكرانيا 42 مقاتلة من طراز إف-16

أبلغ رئيس الوزراء الهولندي مارك روته اليوم الأحد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن هولندا والدنمارك ستقدمان طائرات حربية من طراز إف-16 إلى أوكرانيا.

وقال روته، في اجتماع مع زيلينسكي في قاعدة جوية هولندية، إن الطائرات سيتم تسليمها بمجرد "استيفاء شروط" لم يحددها.

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جاء هذا الإعلان بعد دقائق من فحص روته وزيلينسكي لطائرتين رماديتين من طراز إف-16 كانتا متوقفتين في حظيرة طائرات بالقاعدة.

جاء العرض بعد يومين من قول هولندا والدنمارك إن الولايات المتحدة سمحت للدولتين بتسليم طائرات إف-16 أميركية الصنع إلى أوكرانيا.

ويمثّل إعلان روته اليوم أول تعهد فعلي بتسليم طائرات إف-16 للقوات المسلحة الأوكرانية.

من جهته قال زيلينسكي اليوم إنه توصل إلى اتفاق مع روته لنقل 42 طائرة من طراز إف-16 إلى كييف.

وقال زيلينسكي عبر تويتر إن هذه الطائرات سيتم استخدامها في التصدي للقوات الروسية، مؤكداً أن الاتفاق يمثل خطوة جديدة لتعزيز الدرع الجوي لبلاده. وأضاف أن نقل الطائرات الاثنتين والأربعين "ليس سوى البداية".