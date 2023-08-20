وزير دفاع أوكرانيا: بدء عملية مطولة لتدريب قواتنا على إف 16

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف اليوم السبت إن تدريب الأوكرانيين على تشغيل طائرات مقاتلة أميركية من طراز إف-16 بدأ، لكن الأمر سيستغرق ستة أشهر على الأقل وربما فترة أطول.
وقال ريزنيكوف في مقابلة تلفزيونية إن ستة أشهر من التدريب تعتبر الحد الأدنى للطيارين، لكن لم يعرف بعد كم من الوقت سيستغرق تدريب المهندسين والفنيين.
كما صرح في مقابلة مع مذيعة القناة 24 أندريانا كوتشر، التي نشرت المقابلة على قناتها بموقع يوتيوب، "لذلك، لبناء توقعات معقولة، نضع في الاعتبار ستة أشهر كحد أدنى، لكن لا تصابوا بالإحباط إذا استغرق الأمر وقتا أطول".
لا تفاصيل عن المكان أو الزمان
وقال ريزنيكوف إنه لن يقدم تفاصيل عن مكان وموعد التدريب، مبيناً أن التدريب يشمل تدريبا فنيا على اللغة، إذ أن المستوى الأساسي المعتاد للغة الإنجليزية ليس كافيا.
يأتي ذلك بعد يومين من إعلان مسؤول أميركي أن طائرات إف-16 ستنقل إلى أوكرانيا بمجرد تدريب طياريها.
ووافق الرئيس الأميركي جو بايدن في مايو أيار على برنامج لتدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف-16. وسيجري افتتاح مركز للتدريب في رومانيا إلى جانب تدريبهم في الدنمارك.
وتريد أوكرانيا الطائرات الحربية المتطورة أميركية الصنع حتى تتمكن من مواجهة التفوق الجوي لروسيا، التي غزت قواتها البلاد في فبراير شباط 2022.
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