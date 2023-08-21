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كيم يشرف على الإطلاق

زعيم كوريا الشمالية كيم يشرف على اختبار صواريخ كروز

نقلت الوكالة عن كيم قوله إن السفينة "تتمتع بقدرة عالية على الحركة وقوة ضاربة قوية واستعداد دائم للقتال لمواجهة المواقف المفاجئة"

العربية.نت- وكالات
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قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، اليوم الاثنين، إن الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، أشرف على اختبار لصواريخ كروز الاستراتيجية، في الوقت الذي تبدأ فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات عسكرية سنوية، تعتبرها بيونغيانغ تدريبا على الحرب.

وأوضحت الوكالة أن الإطلاق يهدف إلى التحقق من "القدرات القتالية للسفينة وخصائص نظامها الصاروخي مع تحسين قدرة البحارة على تنفيذ "مهمة هجومية في حرب فعلية".

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وأضافت أن "السفينة قصفت الهدف بسرعة دون خطأ".

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ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن السفينة "تتمتع بقدرة عالية على الحركة وقوة ضاربة قوية واستعداد دائم للقتال لمواجهة المواقف المفاجئة".

وجاءت أحدث تجربة صاروخية، بينما تبدأ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اليوم الاثنين، تدريبات "أولتشي فريدم شيلد" التي تهدف إلى تحسين الاستجابة المشتركة لتهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية المتطورة.

ونددت بيونغيانغ بالتدريبات العسكرية للبلدين الحليفين ووصفتها بأنها بروفة لحرب نووية.

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