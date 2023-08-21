اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
A Russian soldier launches a drone during a joint Serbian-Russian military training exercise Slavic Brotherhood in the town of Kovin, near Belgrade, Serbia November 7, 2016. REUTERS/Marko Djurica
جندي روسي يشغل طائرة مسيرة (أرشيفية)
روسيا و أوكرانيا

في المدارس.. روسيا تدرّب الطلاب على تشغيل مسيّرات قتالية

تستهدف شريحة التلامذة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً في إطار "التدريب العسكري الأساسي"

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت موسكو اليوم الاثنين، أن تلامذة المدارس الثانوية في روسيا سيتدرّبون على تسيير مسيّرات قتالية اعتباراً من العام الدراسي الجديد الذي يبدأ في سبتمبر المقبل.

وبعد نحو 18 شهراً من اندلاع الحرب في أوكرانيا، أظهر برنامج نشرته وزارة التعليم أن المراهقين الروس سيتمكنون من التعرّف على "وسائل الاستخدام العسكري للمسيّرات" أو حتى طريقة "تنفيذ مهام الاستطلاع باستخدام مسيّرة".

مادة اعلانية

وستتاح لهم أيضاً فرصة "تنفيذ عمليات تجريبية ملموسة للمسيّرات" وتعلّم طرق درء "مسيّرات العدو".

وتستهدف هذه التدريبات شريحة التلامذة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً في إطار "التدريب العسكري الأساسي".

وهذا التدريب، الذي كان يُعطى في الحقبة السوفياتية قبل أن يتم التخلي عنه، أعيد العمل به اعتباراً من العام الدراسي 2023-2024.

ويقدّم هذا التدريب تعريفاً لأسلحة الحرب مثل بندقية كلاشنيكوف الهجومية ويتضمن 140 ساعة على الأقل من الدروس.

زيلينسكي "واثق" من خسارة روسيا للحرب.. وقواته تتقدم في باخموت العرب والعالم روسيا و أوكرانيا زيلينسكي "واثق" من خسارة روسيا للحرب.. وقواته تتقدم في باخموت

وفي نوفمبر 2022، أوضح صاحب المبادرة النائب سيرغي ميرونوف أن "إدخال مثل هذه المادة إلى المدارس سيسمح بالإعداد المنهجي للمواطنين لمواجهة محتملة مع العدو".

وتُستخدم المسيّرات على نطاق واسع في النزاع في أوكرانيا من كلا الجانبَين، ويتم استهداف الأراضي الروسية بشكل شبه يومي بهجمات من هذا النوع.

ومنذ بدء النزاع، أُدخلت في المدارس الروسية العديد من المبادرات الهادفة إلى تنمية الروح الوطنية.

وبذلك بات الأسبوع المدرسي يبدأ بالنشيد الوطني الروسي ومراسم رفع العلم و"محادثات" تهدف خصوصاً للتطرّق إلى الأعمال القتالية في أوكرانيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا يرفض شباب النيجر تهديدات "إيكواس"؟ لماذا يرفض شباب النيجر تهديدات "إيكواس"؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط