مقتل مستوطنة في عملية إطلاق نار قرب الخليل في الضفة
شخصان أصيبا بأعيرة نارية قرب مستوطنة كريات أربع على مقربة من مدينة الخليل
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توفيت مستوطنة، اليوم الاثنين، جراء إصابتها في عملية إطلاق النار قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن الحادث الذي وقع قرب مستوطنة كريات أربع أسفر أيضاً عن إصابة رجل بجروح خطيرة وجرى نقله إلى المستشفى.
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وأكد الجيش مقتل المرأة، قائلاً إنه أقام حواجز على الطرق ويبحث عن المشتبه بهم الذين قال إنهم أطلقوا الرصاص من سيارة عابرة.
هذا وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه جرى إرسال طائرة مروحية عسكرية وقوات وحدات خاصة إلى المنطقة.
وأكد شهود عيان لـ"وكالة أنباء العالم العربي" أن الجيش الإسرائيلي أغلق المدخل الجنوبي لمدينة الخليل في أعقاب الهجوم.
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