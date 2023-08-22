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روسيا و أوكرانيا

مسيّرات تستهدف موسكو.. وإغلاق جميع مطارات العاصمة الروسية

أفادت خدمات الطوارئ الروسية، بتحطم الزجاج في أحد المباني السكنية متعددة الطوابق في كراسنوغورسك بالقرب من موسكو

العربية.نت - وكالات
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن التصدي لمحاولة من قبل قوات كييف لتنفيذ هجمات باستخدام طائرات مسيّرة، فجر الثلاثاء، على العاصمة موسكو ومقاطعة بريانسك.

وذكرت الوزارة في بيان: "تم اكتشاف طائرتين مسيرتين بواسطة أنظمة الدفاع الجوي وقمعتهما أنظمة الحرب الإلكترونية، ما تسبب في تحطمهما فوق أراضي منطقة بريانسك. كما تم اكتشاف وتدمير طائرتين مسيّرتين أخريين بواسطة الدفاع الجوي فوق أراضي مقاطعة موسكو".

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ومن جانبه أكد عمدة مدينة موسكو سيرغي سوبيانين أن وسائل الدفاع الجوي أسقطت طائرتين مسيرتين هجوميتين بالقرب من كراسنوغورسك وتشاستسوف في مقاطعة موسكو.

وكتب سوبيانين على قناته في "تلغرام": "قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرتين مسيرتين. إحداهما في منطقة كراسنوغورسك والأخرى في منطقة تشاتسوف، وخدمات الطوارئ تعمل في مكان الأحداث".

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وأفادت خدمات الطوارئ الروسية، بتحطم الزجاج في أحد المباني السكنية متعددة الطوابق في كراسنوغورسك بالقرب من موسكو.

وقال متحدث باسم الوزارة: "في كراسنوغورسك، تم تسجيل أضرار بالزجاج في عدة طوابق في أحد المباني السكنية متعددة الطوابق. كما تضررت عدة سيارات كانت متوقفة بالقرب من المنزل".

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