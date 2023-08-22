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Members of the Armed Forces of Senegal discuss on the sidelines of the Economic Community of West African States (ECOWAS) Head of States and Government extraordinary session in Abuja, on August 10, 2023. West African leaders came together Thursday for an emergency summit on the coup in Niger, whose new military rulers have defied an ultimatum -- backed by the threat of force -- to restore the elected president and pressed ahead with appointing a new government. (AFP)
أرشيفية

"إيكواس" ترفض مقترح المجلس العسكري في النيجر بشأن الفترة الانتقالية

وقال عبد الفتاح موسى، مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة: هذا المقترح ما هو إلا "ستار دخان" على الحوار والدبلوماسية

العربية.نت- وكالات
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رفضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) خطة تشكيل حكومة انتقالية في النيجر لمدة 3 سنوات التي اقترحها المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في 26 يوليو.

وقال عبد الفتاح موسى، مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة في مقابلة مع قناة "بي بي سي"، إن الخطة الانتقالية لمدة 3 سنوات في النيجر، "غير مقبولة".

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وأشار موسى إلى أن هذا المقترح ما هو إلا "ستار دخان" على الحوار والدبلوماسية.

إعادة السلطة إلى المدنيين

وأضاف أنه "كلما أسرع الجيش في إعادة السلطة إلى المدنيين والتركيز على مسؤولياته الأساسية مثل الدفاع عن وحدة أراضي النيجر، كان ذلك أفضل".

وأمس الأحد أعلن رئيس المجلس العسكري في النيجر عبد الرحمن تياني، أن الانتقال إلى الحكم المدني في البلاد سيكتمل في مدة أقصاها 3 سنوات.

ومنذ 26 يوليو الماضي، يحتجز "المجلس للوطني لحماية الوطن" بالنيجر الرئيس محمد بازوم وأفرادا من عائلته بعد عزله عن الحكم وتعليق العمل بالدستور.

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