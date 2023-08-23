إلا الخيانة.. فيديو لبوتين يتحدث عن الشيء الوحيد الذي لا يغفره

عقب لحظات من تحطم طائرة قائد فاغنر يفغيني بريغوجين، اليوم الأربعاء أعاد رواد التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو من مقابلة تلفزيونية سجلت قبل سنوات.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في هذه المقابلة إنه يمكن "أن يغفر لمن أساء إليه"، لكنه استدرك قائلا: "ليس على كل شيء". وعندما سأله المحاور: "ما هو الشيء الذي من المستحيل عليك التسامح فيه؟"، فرد بوتين قائلا: "الخيانة".

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اسمه ضمن قائمة الركاب

إلى هذا، أفادت وكالات الأنباء الروسية أنّ طائرة ركّاب خاصّة تحطّمت الأربعاء أثناء رحلة داخلية ما أسفر عن مقتل كلّ من كان على متنها، وعددهم 10 أشخاص قد يكون أحدهم زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين لأنّ اسمه كان مدرجاً على قائمة ركّابها.

ونقلت وكالات ريا نوفوستي وتاس وإنترفاكس عن وكالة النقل الجوي الروسية "روسافياتسيا" أنّ اسم بريغوجين ورد على قائمة ركاب هذه الطائرة التي كانت متجهة من موسكو إلى سانت بطرسبرغ حين تحطّمت وقضى كلّ من كان على متنها.

مقتل جميع الركاب

من جهتها قالت وزارة الطوارئ الروسية في منشور على تطبيق تلغرام "كان هناك 10 أشخاص على متن الطائرة، من بينهم طاقم من ثلاثة أشخاص. وفقاً للمعلومات الأولية، قضى كلّ الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة".

والطائرة المنكوبة هي من طراز "إمبراير ليغاسي" وقد تحطّمت قرب قرية كوجينكينو، في منطقة تفير، شمال غرب موسكو.

وأكّدت الوزارة في بيانها أنّها "تقود عمليات بحث".

مراسل #العربية عبد الجواد الرشد: الوكالة الجوية الروسية تؤكد أن #بريغوجين قد يكون على متن الطائرة المتحطمة وتبدأ التحقيق في الحادث pic.twitter.com/bFeWdrBdxn — العربية (@AlArabiya) August 23, 2023

فيما بثّت قنوات عديدة على تلغرام تقول إنّها مرتبطة بمجموعة فاغنر مقاطع فيديو قالت إنّها للطائرة المنكوبة.

وفي هذه المقاطع التي لم تتمكّن فرانس برس من التحقّق من صحّتها يظهر حطام مشتعلة فيه النيران وطائرة تسقط من الجو.

ظهور من إفريقيا

ومساء الاثنين، ظهر بريغوجين في مقطع فيديو نشرته مجموعات قريبة من فاغنر على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيه إنّه موجود في إفريقيا ويعمل على "جعل روسيا أعظم في جميع القارات وضمان مزيد من الحرية في إفريقيا".

وكان ذلك أول ظهور لبريغوجين منذ أن قرّر وقف تمرّده ضدّ الحكومة الروسية في حزيران/يونيو الماضي.

وبدا بريغوجين في الفيديو مسلّحًا ويرتدي ملابس عسكرية في منطقة صحراوية.

وقال في الفيديو الذي بُثّ على حسابات في تطبيق تلغرام مقربة من مجموعته، "نحن نعمل! درجة الحرارة +50، مثلما نحبّها تماماً. مجموعة فاغنر تنفّذ مهمة استطلاعية، وهذا يعزّز عظمة روسيا في جميع القارات ويضمن مزيداً من الحرية لإفريقيا".

ولم يذكر في أيّ بلد هو، فيما تتواجد المجموعة في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى.

التمرد القصير

يشار إلى أن بريغوجين (62 عاما) قاد تمردا ضد قيادات الجيش الروسي يومي 23 و24 يونيو حزيران، وهو تمرد قال عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه كان ليلقي بروسيا في هوة حرب أهلية.

وانتهى التمرد بالمفاوضات وباتفاق مع الكرملين فيما يبدو تضمن موافقة بريغوجين على الانتقال إلى بيلاروسيا المجاورة. لكنه ظهر وهو يتحرك بحرية داخل روسيا بعد الاتفاق.

وسعى بريغوجين إلى الإطاحة بوزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف.