انفجار قنبلة قرب مدرسة للأونروا في عين الحلوة.. ولا إصابات

سمع دوي انفجار فجر الأربعاء داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان.

وقد تبين أنه ناجم عن إلقاء قنبلة يدوية انفجرت بالقرب من مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" داخل المخيم، فيما لم يفد عن وقوع إصابات، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

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اشتباكات عنيفة

يذكر أن اشتباكات عنيفة كانت اندلعت أواخر يوليو الفائت في عين الحلوة، أحد أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وأكثرها كثافة سكانية، بين عناصر من "حركة فتح" وآخرين متطرفين، أسفرت عن مقتل 11 شخصاً وجرح 40 آخرين.

واستمرت عدة أيام، حيث استعملت المجموعات المسلحة خلالها القذائف والسلاح المتوسط، قبل أن يعود الهدوء إلى المخيم.

أكثر من 54 ألف

ويقطن في هذا المخيم أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأمم المتحدة، انضم إليهم خلال الأعوام الماضية آلاف الفلسطينيين الفارين من النزاع في سوريا.

فيما يعرف بأن المكان يأوي مجموعات متطرفة وخارجين عن القانون، وغالباً ما يشهد عمليات اغتيال واشتباكات خصوصاً بين الفصائل الفلسطينية ومجموعات متطرفة.

في حين تمتنع القوى الأمنية اللبنانية عن دخول المخيمات عادة، وذلك تنفيذاً لاتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات اللبنانية، نص على تولي تلك الفصائل نوعاً من الأمن الذاتي داخل المخيمات.