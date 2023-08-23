بريغوجين ضمن ركابها.. شاهد لحظة إسقاط طائرة خاصة بموسكو

قتل 10 أشخاص في حادثة تحطم طائرة خاصة تابعة لقائد فاغنر يفغيني بريغوجين في مقاطعة تفير شمال العاصمة الروسية، وسط أنباء تفيد بأن قائد المجموعة العسكرية ربما كان على متنها.

وأظهرت مقاطع فيديو، مشاهد لحطام الطائرة من طراز إمبراير ليغاسي التابعة لقائد فاغنر بعد سقوطها شمالي موسكو وفق ما نقلته وكالة "تاس".

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كما أشارت الوكالة إلى أن الطائرة التي تحطمت شمال موسكو تابعة لقائد فاغنر يفغيني بريغوجين وقتل كل من عليها.

لا تأكيد رسمي

بدورها، ذكرت وكالة النقل الجوي الروسية أن بريغوجين من بين قائمة ركاب الطائرة التي تحطمت.

وأفاد مراسل "العربية/الحدث"، أن مؤسس فاغنر ديمتري أوتكين كان على متن الطائرة المحطمة، مشيرا إلى أن لا تأكيد رسميا من السلطات الروسية حتى الآن حول مصير بريغوجين.

قطع رأس فاغنر

فيما كشفت وسائل إعلام تابع لفاغنر أن الدفاعات الروسية هي التي أسقطت طائرة تابعة لنا بين موسكو وسان بطرسبرغ.

كما قالت "تم قطع رأس المجموعة باغتيال بريغوجين وأوتكين".

يشار إلى أن بريغوجين، الذي قاتلت قواته إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا، نفذ تمردا مسلحا قصير الأمد ضد القيادة العسكرية الروسية في أواخر يونيو/حزيران.

وقال الكرملين إنه سيتم نفيه إلى بيلاروسيا، وإن مقاتليه إما سيتقاعدون أو يتبعونه إلى هناك أو ينضمون إلى الجيش الروسي.