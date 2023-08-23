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مسيرة بيرقدار التركية
مسيرة بيرقدار التركية

روسيا تعلن اعتراض مسيرتين فوق البحر الأسود

دبي - العربية.نت
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوية الروسية رصدت مسيرتين من طراز "إم كيو-9 ريبير" و"تي بي 2 بيرقدار"، كانتا تنفذان عملية استطلاع بالقرب من شبه جزيرة القرم، وأن مقاتلتين روسيتين حلقتا لمنع انتهاك الحدود الروسية.

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وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية "منعا لخرق محتمل لحدود روسيا ولمواجهة الاستطلاع الإلكتروني للطائرتين المسيّرتين أقلعت مقاتلتان روسيتان"، وعلى الأثر "غيّرت الطائرتان المسيّرتان وجهتهما وغادرتا الأجواء حيث كانتا تجريان استطلاعا جويا".

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إحباط هجوم أوكراني

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت مساء الاثنين إحباط هجوم أوكراني بطائرتين مسيرتين بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وأكدت موسكو أن الطائرتين المسيرتين تحطمتا في مياه البحر الأسود على بعد 40 كيلومترا إلى الشمال الغربي من شبه جزيرة القرم.

تصعيد أوكراني

وكانت أوكرانيا قد صعدت في الأسابيع الأخيرة من هجماتها على شبه جزيرة القرم، وهي شبه الجزيرة ذات الأهمية الرمزية والاستراتيجية التي احتلتها روسيا منذ عام 2014.

وشنت أوكرانيا هجمات صاروخية على الجسور الرئيسية التي تربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي وروسيا وضربت مراكز اللوجستيات والقيادة والسيطرة بنيران المدفعيات.

عزل الجزيرة

فبالنسبة لأوكرانيا، فإن الفكرة هي محاولة عزل شبه جزيرة القرم وجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لروسيا لمواصلة عملياتها العسكرية في البر الرئيسي الأوكراني.

كما ترى كييف شبه جزيرة القرم على أنها جزء مهم من الأراضي الأوكرانية، وترى هذه الهجمات كعنصر أساسي في استراتيجية الهجوم المضاد.

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