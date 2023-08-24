وكالة الطيران الروسية: مقتل زعيم فاغنر ونائبه بتحطم الطائرة

بعد ساعات من الغموض حول مصيره، أعلنت وكالة النقل الجوي الروسية رسميا مساء الأربعاء، أن مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، كان بين ركاب الطائرة التي تحطمت في مقاطعة تفير شمال غربي موسكو.

مقتل بريغوجين ونائبه

وأظهرت قائمة بأسماء ركاب الطائرة المحطمة نشرتها وكالة (سبوتنيك) الروسية أن دميتري أوتكين الرجل الثاني في فاغنر كان أيضا على متن الطائرة.

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كما نقل تلفزيون (آر.تي) عن فلاديمير روغوف رئيس حركة "نحن مع روسيا" الموالية لموسكو في زابوريجيا قوله إن بريغوجين وأوتكين لقيا حتفهما في حادث تحطم الطائرة.

وأضاف روغوف "لقد تحدثت للتو مع فاغنر. وأكدوا حقيقة وفاة يفغيني بريغوجين ودميتري أوتكين".

بدء التحقيق في الحادثة

جاء في بيان الوكالة أيضا أنه "تم بدء التحقيق في حادثة تحطم الطائرة التي وقعت الليلة في مقاطعة تفير، وفقا لقائمة الركاب، اسم يفغيني بريغوجين من بين أسماء ركاب الطائرة".

كما قالت إن "عشرة أشخاص، سبعة ركاب، وثلاثة أفراد طاقم الطائرة، كانوا على متن طائرة "إمبراير" المتجهة من موسكو إلى سانت بطرسبورغ، وتحطمت في مقاطعة تفير".

وبحسب بيان حكومة مقاطعة تفير: "في 23 أغسطس، تحطمت طائرة مدنية بالقرب من قرية كوجينكينو في منطقة بولوغوفسك، وحاكم مقاطعة تفير، إيغور رودينيا، يتابع شخصيا ملابسات الحادثة".

من جهتها، أفادت قناة على تلغرام مرتبطة بفاغنر مساء الأربعاء مقتل يفغيني بريغوجين في تحطم طائرة قرب موسكو.

موقع "فلايت رادار.24" يرصد اختفاء #الطائرة_الروسية من موقعه بعد فترة من إقلاعها.. والتي تحطمت شمال #موسكو وسط معلومات أولية تشير إلى مقتل كل من كان على متنها.. من بينهم قائد "#فاغنر" ونائبه#روسيا #العربية pic.twitter.com/rhtvzgog07 — العربية (@AlArabiya) August 23, 2023

"قتل نتيجة أفعال الخونة"

وقال منشور على قناة (جراي زون) على تلغرام "رئيس مجموعة فاغنر.. بطل من روسيا.. وطني حقيقي لوطنه الأم.. يفغيني

فيكتوروفيتش بريغوجين قتل نتيجة أفعال خونة لروسيا".

وأضاف المنشور "لكن حتى في الجحيم سيكون الأفضل! المجد لروسيا!".

انتشال 7 جثث

في الأثناء، أعلنت دائرة المناوبة الموحدة في بلدية بولوغوفسك بمقاطعة تفير، أن المنقذين الذي وصلوا إلى موقع تحطم الطائرة، التي كان يفغيني بريغوجين على متنها، انتشلوا سبعة جثث من حطام الطائرة.

يشار إلى أن بريغوجين (62 عاما) قاد تمردا ضد قيادات الجيش الروسي يومي 23 و24 يونيو حزيران، وهو تمرد قال عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه كان ليلقي بروسيا في هوة حرب أهلية.

وانتهى التمرد بالمفاوضات وباتفاق مع الكرملين فيما يبدو تضمن موافقة بريغوجين على الانتقال إلى بيلاروسيا المجاورة. لكنه ظهر وهو يتحرك بحرية داخل روسيا بعد الاتفاق.

ظهور أخير

وسعى بريغوجين إلى الإطاحة بوزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف.

ونشر يوم الاثنين كلمة عبر الفيديو أشار فيها إلى أنه في إفريقيا.