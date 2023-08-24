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من موقع تحطم طائرة مؤسس فاغنر - رويترز
من موقع تحطم طائرة مؤسس فاغنر - رويترز
روسيا و بوتين

أنباء عن وجود جثة بريغوجين بمكتب الطب الشرعي.. والتحقيقات مستمرة

قوات الأمن الروسية أغلقت منطقة سقوط طائرة قائد فاغنر.. لجنة التحقيق تدرس كل السيناريوهات بما فيها انفجار الطائرة من الداخل وحطام الطائرة امتد لأكثر من كيلومترين

العربية.نت، وكالات
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ما زالت تداعيات سقوط الطائرة التي كانت تقل مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، ومقتل جميع ركابها الـ10، وهو من ضمنهم، تتصدر الأحداث والعناوين اليوم الخميس، فيما تستمر التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

وفي آخر التطورات، أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" في موسكو بأن هناك أنباء بأن جثة بريغوجين موجودة في مكتب الطب الشرعي، مع تطويق أمني للمشرحة. وأضاف أن لجنة التحقيق الروسية تدرس كل السيناريوهات بما فيها انفجار الطائرة من الداخل.

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وقبلها أكد مراسلنا أن قوات الأمن الروسية أغلقت منطقة سقوط طائرة بريغوجين. وأضاف أن حطام طائرة بريغوجين امتد لأكثر من كيلومترين والتحقيقات مستمرة.

وبعد إعلان وكالة الطيران الروسية أن زعيم فاغنر كان على متن الطائرة المنكوبة التي تحطمت قرب موسكو، أكدت قناة على "تليغرام" مرتبطة بفاغنر مساء الأربعاء مقتل بريغوجين.

وقال منشور على قناة "جراي زون": "رئيس مجموعة فاغنر.. بطل من روسيا.. وطني حقيقي لوطنه الأم.. يفغيني فيكتوروفيتش بريغوجين قتل نتيجة أفعال خونة لروسيا".

وأضاف المنشور "لكن حتى في الجحيم سيكون الأفضل! المجد لروسيا!".

إلى هذا، أكّدت هيئة النقل الجوي الروسية أنّ قائد مجموعة فاغنر كان على متن الطائرة الخاصّة التي تحطّمت الأربعاء في روسيا وقُتل كلّ من كان على متنها.

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وقالت الهيئة إنّه "وفقاً لشركة الطيران، فإنّ الركّاب التالية أسماؤهم كانوا على متن الطائرة" التي تحطّمت وهي من طراز إمبراير-135، معدّدة أسماء كل الركّاب ومن ضمنهم بريغوجين وساعده الأيمن ديمتري أوتكين".

في الأثناء، أعلنت دائرة المناوبة الموحدة في بلدية بولوغوفسك بمقاطعة تفير، أن المنقذين الذين وصلوا إلى موقع تحطم الطائرة، التي كان يفغيني بريغوجين على متنها، انتشلوا سبع جثث من حطام الطائرة.

يشار إلى أن بريغوجين (62 عاما) قاد تمردا ضد قيادات الجيش الروسي يومي 23 و24 يونيو حزيران، وهو تمرد قال عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه كان سيلقي بروسيا في هوة حرب أهلية.

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