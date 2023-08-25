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المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف (أرشيفية- فرانس برس)
المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف
روسيا و بوتين

الكرملين: التصريحات الغربية بشأن ضلوعنا في مقتل بريغوجين محض افتراءات

المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف رداً على إن كان بوتين سيحضر جنازة قائد فاغنر: جدول أعماله لا يسمح

العربية.نت - وكالات
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قالت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، إن تصريحات الغرب حول تورط الكرملين في وفاة قائد قوات فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين محض افتراءات، فيما اعتبر تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن في الشأن ذاته غير مقبولة.

فقد قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف إن تصريحات الغرب بأن الكرملين قد يكون وراء وفاة بريغوجين كذبة مطلقة، وإنه لا تزال هناك القليل من الحقائق وسيتعين على التحقيق توضيحها.

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وأوضح بيسكوف أنه سيتم نشر النتائج الرسمية للتحقيق في حادثة تحطم الطائرة التي كانت تقل يفغيني بريغوجين و6 من رفاقه.

وحول ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحضر جنازة بريغوجين، قال بيسكوف: لا نعرف حتى الآن كم ستستغرق إجراءات التحقيق، الرئيس لديه جدول أعمال مزدحم بشكل عام".

بوتين لم يلتق بريغوجين

وأكد الناطق باسم الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لم يعقد مؤخرا أي اجتماعات في الكرملين شارك فيها مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين.

موسكو: تصريحات بايدن بشأن تحطم طائرة قائد فاغنر غير مقبولة العرب والعالم روسيا و بوتين موسكو: تصريحات بايدن بشأن تحطم طائرة قائد فاغنر غير مقبولة

من ناحيته، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، إن تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن عن التقارير التي تفيد بمقتل يفغيني بريغوجين في تحطم طائرة "غير مقبولة"، بحسب ما ذكرت وكالة تاس للأنباء.

وقال بايدن يوم الأربعاء إنه غير مندهش من التقارير، مضيفا أنه قلما يحدث شيء في البلاد لا يكون وراءه الرئيس الروسي.

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