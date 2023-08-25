رسمياً.. بوتين يلزم عناصر المجموعات المسلحة بأداء القسم

أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوماً يقضي بإلزام عناصر المجموعات المسلحة بأداء القسم العسكري، وذلك بعد يومين من مقتل قائد مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، في تحطم طائرة قرب موسكو.

ووقّع بوتين اليوم الجمعة المرسوم الذي من شأنه إلزام عناصر المجموعات المسلحة غير النظامية أداء القسم العسكري مثلما يفعل جنود الجيش.

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وبموجب نصّ المرسوم الذي نشره الموقع الإلكتروني للحكومة الروسية، بات لزاما على هؤلاء العناصر التعهد بـ"الإخلاص" و"الوفاء" لروسيا، و"الامتثال الصارم لأوامر القادة والمسؤولين (الأعلى رتبة)".

ويأتي هذا المرسوم بعد شهرين من تمرد فاغنر بقيادة بريغوجين على القيادة العسكرية الروسية.

ولقي قائد مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، حتفه في تحطم طائرة قرب موسكو قبل يومين، وقالت هيئة الطيران المدني الروسية إن بريغوجين كان على متن الطائرة الخاصة التي تحطمت.

وقال الكرملين اليوم الجمعة إن مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، ليس لها وجود قانوني رسمي.

وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحافي أن فاغنر موجودة باعتبارها مجموعة قدمت "إسهاما كبيرا" للحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأشاد "ببطولة" مقاتليها.

وأرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس تعازيه إلى أسرة بريغوجين، ليخرج عن صمته بعد تحطم الطائرة يوم الأربعاء ومقتل جميع ركابها.