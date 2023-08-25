روسيا تسقط 73 مسيرة.. وأوكرانيا تعزل مدير خدمات الطوارئ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن قواتها أسقطت 73 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد ليلة من هجمات مكثفة بطائرات مسيرة ركزت على شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها موسكو.

تفتيش داخلي في خدمات الطوارئ

من جهتها، أعلنت أوكرانيا عزل مدير جهاز خدمات الطوارئ الحكومي من منصبه اليوم الجمعة عقب تفتيش داخلي للجهاز، الذي يضطلع بدور رائد منذ بداية الحرب مع روسيا قبل 18 شهراً.

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وكتب إيهور كليمينكو وزير الداخلية الأوكراني على تليغرام: "قررت الحكومة إقالة سيرهي كروك من منصب مدير جهاز الطوارئ".

ولم يذكر الوزير سبباً لعزل كروك، لكنه قال إن القرار جاء بعد تفتيش داخلي للجهاز، مقدماً القليل من التفاصيل عنه. وأضاف أن فولوديمير ديمتشوك نائب كروك سيحل محله قائما بالأعمال.

ويؤدي الجهاز دوراً مهماً في محاولة إنقاذ حياة السكان وإزالة الحطام وإخماد الحرائق عقب القصف والضربات الجوية الروسية المستمرة.

وقال كليمينكو إنه سيتم اتخاذ المزيد من القرارات بخصوص العاملين بعد الانتهاء من التفتيش الداخلي، مضيفاً أن الجهاز يواصل تقديم خدماته كالمعتاد.