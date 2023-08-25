اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
A woman checks her phone next to debris, following a reported drone attack in Krasnogorsk, Russia, August 22, 2023. REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY
من موقع سقوط طائرة مسيرة في روسيا الأسبوع الماضي (أرشيفية)
روسيا و أوكرانيا

روسيا تسقط 73 مسيرة.. وأوكرانيا تعزل مدير خدمات الطوارئ

يعد تفتيش داخلي.. أوكرانيا تعزل مدير جهاز خدمات الطوارئ الذي يضطلع بدور رائد منذ بداية الحرب

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن قواتها أسقطت 73 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد ليلة من هجمات مكثفة بطائرات مسيرة ركزت على شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها موسكو.

تفتيش داخلي في خدمات الطوارئ

من جهتها، أعلنت أوكرانيا عزل مدير جهاز خدمات الطوارئ الحكومي من منصبه اليوم الجمعة عقب تفتيش داخلي للجهاز، الذي يضطلع بدور رائد منذ بداية الحرب مع روسيا قبل 18 شهراً.

مادة اعلانية

وكتب إيهور كليمينكو وزير الداخلية الأوكراني على تليغرام: "قررت الحكومة إقالة سيرهي كروك من منصب مدير جهاز الطوارئ".

خدمات الطوارئ الأوكرانية في موقع قصف روسي في سومي هذا الأسبوع
خدمات الطوارئ الأوكرانية في موقع قصف روسي في سومي هذا الأسبوع
الكرملين: التصريحات الغربية بشأن ضلوعنا في مقتل بريغوجين محض افتراءات العرب والعالم روسيا و بوتين الكرملين: التصريحات الغربية بشأن ضلوعنا في مقتل بريغوجين محض افتراءات

ولم يذكر الوزير سبباً لعزل كروك، لكنه قال إن القرار جاء بعد تفتيش داخلي للجهاز، مقدماً القليل من التفاصيل عنه. وأضاف أن فولوديمير ديمتشوك نائب كروك سيحل محله قائما بالأعمال.

ويؤدي الجهاز دوراً مهماً في محاولة إنقاذ حياة السكان وإزالة الحطام وإخماد الحرائق عقب القصف والضربات الجوية الروسية المستمرة.

وقال كليمينكو إنه سيتم اتخاذ المزيد من القرارات بخصوص العاملين بعد الانتهاء من التفتيش الداخلي، مضيفاً أن الجهاز يواصل تقديم خدماته كالمعتاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد 20 دقيقة داخل السجن.. ترمب يعود لمنصة "X" بنشر صورته الجنائية بعد 20 دقيقة داخل السجن.. ترمب يعود لمنصة "X" بنشر صورته الجنائية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط