تايوان: 20 طائرة صينية دخلت منطقة دفاعنا الجوي

قالت وزارة الدفاع التايوانية، صباح اليوم السبت، إنها رصدت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 20 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية تدخل منطقة الدفاع الجوي للجزيرة.

وعبرت الطائرات ومنها مقاتلات وطائرات مسيرة خط الوسط لمضيق تايوان والذي كان في السابق حاجزا غير رسمي بين الجانبين ولكن الطائرات الصينية دأبت على عبوره خلال العام الماضي.

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وكثفت الصين، التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، ضغوطها العسكرية والسياسية على مدى السنوات الثلاث الماضية لتأكيد هذا الأمر الذي ترفضه تايبه بشدة.

والخميس، قالت حكومة تايوان إنها ستنفق 94.3 مليار دولار تايواني (2.97 مليار دولار) أخرى العام المقبل لشراء أسلحة تشمل طائرات مقاتلة لتعزيز دفاعاتها ضد الصين، وإنها ستحصل على دعم إضافي من نظم التتبع لمقاتلات إف-16.

ووافقت الولايات المتحدة الأربعاء على صفقة محتملة بقيمة 500 مليون دولار لبيع أنظمة بحث وتتبع بالأشعة تحت الحمراء لمقاتلات إف-16 بالإضافة إلى معدات أخرى لتايوان.

وقال نائب وزير الدفاع التايواني بو هورنج-هوي للصحافيين إن "ذلك سيساعد على استهداف المقاتلة الشبح جيه-20 فوق مضيق تايوان في المستقبل" في إشارة إلى الجيل الجديد من الطائرات الصينية.