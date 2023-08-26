اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
In this photo released by Xinhua News Agency, fighter jets of the Eastern Theater Command of the Chinese People's Liberation Army (PLA) conduct a joint combat training exercises around the Taiwan Island on Sunday, Aug. 7, 2022. China said Monday it was extending threatening military exercises surrounding Taiwan that have disrupted shipping and air traffic and substantially raised concerns about the potential for conflict in a region crucial to global trade. (Gong Yulong/Xinhua via AP)
مقاتلات صينية قرب تايوان - أسوشييتد برس
تايوان

تايوان: 20 طائرة صينية دخلت منطقة دفاعنا الجوي

الطائرات ومنها مقاتلات وطائرات مسيرة عبرت خط الوسط لمضيق تايوان والذي كان في السابق حاجزا غير رسمي بين الجانبين

العربية.نت، رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت وزارة الدفاع التايوانية، صباح اليوم السبت، إنها رصدت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 20 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية تدخل منطقة الدفاع الجوي للجزيرة.

وعبرت الطائرات ومنها مقاتلات وطائرات مسيرة خط الوسط لمضيق تايوان والذي كان في السابق حاجزا غير رسمي بين الجانبين ولكن الطائرات الصينية دأبت على عبوره خلال العام الماضي.

مادة اعلانية

وكثفت الصين، التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، ضغوطها العسكرية والسياسية على مدى السنوات الثلاث الماضية لتأكيد هذا الأمر الذي ترفضه تايبه بشدة.

والخميس، قالت حكومة تايوان إنها ستنفق 94.3 مليار دولار تايواني (2.97 مليار دولار) أخرى العام المقبل لشراء أسلحة تشمل طائرات مقاتلة لتعزيز دفاعاتها ضد الصين، وإنها ستحصل على دعم إضافي من نظم التتبع لمقاتلات إف-16.

مايكروسوفت: هجوم إلكتروني على تايوان من قراصنة صينيين تكنولوجيا هجمات سيبرانية مايكروسوفت: هجوم إلكتروني على تايوان من قراصنة صينيين
واشنطن توافق على بيع أسلحة بقيمة 500 مليون دولار لتايوان  أميركا أميركا و الصين واشنطن توافق على بيع أسلحة بقيمة 500 مليون دولار لتايوان 

ووافقت الولايات المتحدة الأربعاء على صفقة محتملة بقيمة 500 مليون دولار لبيع أنظمة بحث وتتبع بالأشعة تحت الحمراء لمقاتلات إف-16 بالإضافة إلى معدات أخرى لتايوان.

وقال نائب وزير الدفاع التايواني بو هورنج-هوي للصحافيين إن "ذلك سيساعد على استهداف المقاتلة الشبح جيه-20 فوق مضيق تايوان في المستقبل" في إشارة إلى الجيل الجديد من الطائرات الصينية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الساعة 60 | هكذا تتأثر دول العالم بالركود في الصين الساعة 60 | هكذا تتأثر دول العالم بالركود في الصين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط