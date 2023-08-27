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عناصر من حركة الشباب في الصومال (أرشيفية)

الجيش الأميركي: مقتل 13 من حركة الشباب في غارة بالصومال

العربية.نت - وكالات
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أعلن الجيش الأميركي، الأحد، أنه يعتقد أنه قتل 13 من مقاتلي حركة الشباب جنوب الصومال في "ضربة جوية جماعية للدفاع عن النفس" جاءت بناء على طلب الحكومة الصومالية.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (أفريكوم) إنها نفذت ضربة جوية السبت استهدفت حركة الشباب قرب سييرا على بعد نحو 45 كيلومتراً شمال غربي كيسمايو بناء على طلب الحكومة، وفق رويترز.

مقتل 40 عنصرا من حركة الشباب بينهم قياديون جنوب الصومال العرب والعالم إرهاب مقتل 40 عنصرا من حركة الشباب بينهم قياديون جنوب الصومال
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تقييم أولي

كما أضافت في بيان أن "الضربة الجوية الجماعية التي جاءت للدفاع عن النفس نُفذت في الساعات الأولى من صباح يوم 26 أغسطس، لدعم قوات الجيش الوطني الصومالي التي اشتبكت مع" حركة الشباب.

كذلك أردفت أنه "بالعمل مع الجيش الوطني الصومالي، فإن التقييم الأولي للقيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا يشير إلى أن الغارة الجوية تسببت في مقتل 13 من مقاتلي حركة الشباب، دون وقوع إصابات أو قتلى في صفوف المدنيين".

حملة لطرد حركة الشباب

يذكر أن الحكومة الصومالية وقوات متحالفة معها بدأت حملة قبل عام لطرد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة من بعض المناطق في وسط البلاد لكن الحركة مستمرة في شن هجمات كبيرة.

وسيطر الجيش الصومالي وفصائل متحالفة معه، الجمعة، على مدينة البور، المعقل الرئيسي لمقاتلي الشباب في المنطقة الوسطى بالصومال، في إنجاز كبير للحملة العسكرية.

غير أنه مع ذلك، قال عدد من المحللين العسكريين والمشاركين في الحملة إن تعهدات الحكومة بالقضاء على حركة الشباب غير واقعية.

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