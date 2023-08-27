فوق البحر الأسود.. مقاتلة روسية تعترض مسيرة أميركية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة "سو-30" اعترضت طائرة استطلاع بدون طيار من طراز MQ-9A Reaper تابعة للقوات الجوية الأميركية عند اقترابها من حدود البلاد فوق البحر الأسود.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أنه "في 27 أغسطس، رصد مركز مراقبة المجال الجوي الروسي فوق البحر الأسود هدفاً جوياً يقترب من حدود الدولة الروسية"، مؤكدة أنه من أجل تحديد الهدف الجوي ومنع انتهاك الحدود، حلقت مقاتلة من طراز "سو-30"، تابعة لقوات الدفاع الجوي الروسية، وفق وسائل إعلام محلية.

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غيرت مسارها

كما أضافت أن طاقم المقاتلة الروسية حدد الهدف الجوي على أنه طائرة استطلاع مسيرة من طراز MQ-9A Reaper تابعة للقوات الجوية الأميركية.

كذلك أردفت أنه "عندما اقتربت المقاتلة الروسية من طائرة الاستطلاع الأجنبية، غيرت الأخيرة مسارها وابتعدت عن حدود دولة روسيا الاتحادية".

التزام صارم بالقواعد الدولية

فيما ختمت قائلة إن الطائرة الروسية عادت إلى قاعدتها بسلام ومنعت انتهاك حدود البلاد، لافتة إلى أن تحليق المقاتلة الروسية تم في ظل التزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة مع الالتزام بالإجراءات الأمنية.

يشار إلى أنه في وقت سابق، أعلنت الدفاع الروسية، أن مقاتلات روسية اعترضت طائرتي استطلاع من طراز "MQ-9" و"TB2 بيرقدار" كانتا تقومان بمهام استطلاع قرب شبه جزيرة القرم.