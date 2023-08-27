3 طيارين قضوا في اصطدام.. أوكرانيا تحقق وتنشر أسماءهم

أطلقت السلطات الأوكرانية تحقيقاً عقب مقتل 3 طيارين في حادث تصادم طائرتين حربيتين بالجو غرب البلاد.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إهنات، للتلفزيون الرسمي، الأحد، إنه لا يعلم المدة التي سيستغرقها التحقيق، وفق أسوشييتد برس.

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بدورها أفادت القوات الجوية الأوكرانية على حسابها الرسمي في "تليغرام" بأن طائرتين عسكريتين من طراز إل-39 اصطدمتا الجمعة، خلال مهمة قتالية فوق مقاطعة جيتومير غرب البلاد.

نشر الأسماء

كما نشر اللواء 40 للطيران التكتيكي في سلاح الجو الأوكراني أسماء الطيارين الثلاثة، الذين قضوا في الاصطدام وهم الميجور فياشيسلاف مينكا والميجور سيرغي بروكازين والكابتن أندري بيلشتشيكوف المعروف باسمه الحركي "جوس"، حسب فرانس برس.

وشدد على أن بيلشتشيكوف "كان شجاعاً ورجل مبادئ غير مساوم وقد تواصل بشكل حيوي مع الإعلام الغربي خصوصاً للتشديد على أهمية تزويد أوكرانيا مقاتلات إف-16 المتطورة".

كما أضاف: "كان كل منهم منخرطاً في عمليات جوية دفاعاً عن أوكرانيا منذ العدوان الروسي الواسع النطاق، لا سيما في مهام تكتيكية في الشرق ومنطقة زابوريجيا"، على حد تعبيره.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في طليعة مكرمي ضحايا الاصطدام بكلمة وجهها السبت أشاد فيها بالطيارين الذي دافعوا عن "أجواء أوكرانيا الحرة" متعهداً بفتح تحقيق لكشف ملابسات ما جرى.

ضربة قوية

يشار إلى أن الاصطدام الذي وقع بين مقاتلتين تدريبيتين يوجه ضربة قوية لكييف الساعية إلى حيازة مقاتلات إف-16 لتحديث سلاحها الجوي المتقادم.

ويحض زيلينسكي قادة الدول الغربية على تزويد بلاده مقاتلات إف-16 التي تشدد أوكرانيا على حاجتها إليها للدفاع عن أجوائها واستعادة أراض وسط صعوبات يواجهها هجومها المضاد في تحقيق تقدم.