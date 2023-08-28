البرهان من بورتسودان: لا اتفاق مع المتمردين ومستمرون بالقتال

أكد قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان اليوم الاثنين، بعد وصوله إلى قاعدة فلامنغو البحرية العسكرية في بورتسودان بولاية البحر الأحمر لتفقد القوات البحرية السودانية، أنهم مستمرون في القتال، نافيا الاتفاق مع قوات الدعم السريع.

وقال في كلمة من القاعدة البحرية أنه "لا اتفاق ولا صفقة مع المتمردين"، مؤكداً أن الجيش مستمر في القتال.

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هذا، وأظهرت مقاطع مصورة البرهان وهو يمشي وسط حشود عسكرية كبيرة رحبت بحضوره بالهتافات، فيما علت أصوات أبواق السيارات.

كما قام القائد العام للقوات المسلحة بمصافحة عدد من العسكريين وسط استقبال حار.

وكان عبد الفتاح البرهان، وصل أمس الأحد، إلى بورتسودان بولاية البحر الأحمر بطائرة خاصة، وذلك استعداداً للقيام بأول جولة خارجية له منذ بداية الحرب في البلاد، وفق ما أفاد به مراسل "العربية/الحدث".

وأظهر فيديو البرهان وهو يسير على سجادة حمراء وسط استقبال رسمي كبير، على وقع موسيقى السلام الوطني.

البرهان في قاعدة فلامنغو العسكرية

جولات تفقدية

وكان بيان للجيش السوداني قد ذكر في وقت سابق أن قائده يواصل "جولاته التفقدية لبعض المناطق العسكرية داخل وخارج منطقة العاصمة المركزية".

يذكر أن البرهان كان زار قواعد عسكرية بالقرب من العاصمة، في أول جولة له خارج الخرطوم منذ اندلاع الصراع مع قوات الدعم السريع في أبريل.

وقال مصدران حكوميان إن البرهان يعتزم أيضاً مغادرة السودان لإجراء محادثات في دول الجوار بعد زيارة قواعد للجيش وبورتسودان، مقر الحكومة المؤقت.

معارك متواصلة

يذكر أنه منذ اندلاع الحرب بين القوتين العسكريتين الكبيرتين في 15 أبريل الفائت، هيمنت قوات الدعم السريع على الأرض في العديد من مناطق الخرطوم، في حين حافظ الجيش، الذي يمتلك طائرات حربية ومدفعية ثقيلة، على سيطرته على قواعده الرئيسية في العاصمة، وفي الأجزاء الوسطى والشرقية من البلاد، حسب رويترز.

فيما دارت اشتباكات عنيفة بين الجانبين للسيطرة على القواعد وطرق الإمداد غرب الخرطوم في منطقتي كردفان ودارفور.

وتتواصل المعارك بين الجانبين، في العديد من المناطق، بلا هوادة، وقد أسفرت حتى الآن عن مقتل نحو 5 آلاف شخص وفق منظمة أكليد، ونزوح أكثر من 4 ملايين سواء داخل السودان أو إلى بلدان مجاورة.