سباق بين مركبتين يتسبب بوفاة 5 أشخاص بالأردن.. سيدتان و3 أطفال

تسبب سباق بين مركبتين في مكان غير مخصص بكارثة في منطقة حوفا بمحافظة إربد شمالي الأردن، تركت خلفها 5 ضحايا (سيدتان و3 أطفال) بعد أن انقلبت إحدى المركبتين على العائلة.

الحادث وقع في الطريق الواصل بين بلدتي حوفا والوسطية بمحافظة إربد، مساء الاثنين، ما أدى إلى وفاة 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

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مصدر أمني كشف لـ"العربية.نت" أن حالة المصابين الآخرين بالغة الخطورة، حيث جرى إدخالهم إلى غرفة العناية الحثيثة وهم تحت المراقبة.

• سباق بين مركبتين

إدارة السير التابعة لمديرية الأمن العام كشفت لـ"العربية.نت" عن سبب حادث الدهس، حيث تعود أسباب الحادث إلى قيادة مركبة بشكل متهور واستعراضي، ما أدى إلى دهس المشاة الذين كانوا يسيرون على جانب الطريق.









وأوضحت الإدارة أن المركبتين كانتا تتسابقان على الطريق، ما أسفر عن دهس العائلة ووفاة أفراد منها وإصابة الآخرين.

وأكدت إدارة السير أنه تم ضبط المركبتين، على الرغم من أن قائد إحدى المركبتين لم يكن مشتركاً في حادث الدهس، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

السائق يبلغ من العمر 19 عاماً، حالته العامة خطرة ويتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة في أحد مستشفيات إربد.

• قانون سير جديد

وكانت مديرية الأمن العام الأردنية أعلنت، إشراكها عددا إضافيا من الكوادر الأمنية لتطبيق وتنفيذ قانون السير الجديد الذي سُيطبق بدءا من 12 أيلول المقبل.

وتحدث مساعد مدير الأمن العام لشؤون السير والأجانب العميد رامي الدباس، عن تعليمات من قبل قيادة الجهاز بإشراك عدد كبير من مرتبات الأمن العام لإنفاذ القانون لأن العدد لا يكفي، ولذلك عمل الجهاز على تدريب مرتبات قيادة الأقاليم ومديريات الشرطة ومرتبات أقسام النجدة.

وأشار الدباس إلى تأهيل العاملين في الإدارة الملكية لحماية البيئة ليكونوا جاهزين لتنفيذ القانون بكل شفافية وحيادية.

وأشار الدباس إلى وجود أكثر من مليوني مركبة في الأردن، وما يزيد على 3 ملايين سائق مرخص.

وقال إن 969738 مركبة مسجلة في 2008، ليصبح العدد الإجمالي للمركبات في الأردن 1.403368 مليون مركبة في 2016، وفي العام الحالي وحتى يوم السبت يوجد 2.181167 مليون مركبة.

وأوضح أن إدارة ترخيص السواقين والمركبات تسجل سنويا قرابة 80 ألف مركبة جديدة، وهناك ما يزيد عن 3.1 مليون سائق مرخص يستطيعون قيادة المركبات.