الدفاعات الروسية تدمر مسيرتين أوكرانيتين جنوب موسكو

يوم جديد من الاقتتال العنيف تشهده الساحة الروسية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، وبطل هذه المرحلة من الحرب هو الطائرات المسيرة.

وفي آخر التطورات، ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق منطقة تولا جنوب موسكو اليوم الثلاثاء.

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وقبلها، قال مسؤولون أوكرانيون إن ثلاثة قتلوا في هجوم صاروخي روسي الليلة الماضية على أوكرانيا، كما قتل اثنان في قصف وقع الاثنين.

وقال وزير الداخلية إيهور كليمينكو إن الثلاثة الذين قتلوا خلال الليل كانوا من العمال في منشأة صناعية استهدفها هجوم روسي في منطقة بولتافا بوسط أوكرانيا. وأضاف أن خمسة أصيبوا وهناك شخص لا يزال في عداد المفقودين.

وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني إن المنشأة هي مصنع للزيوت النباتية في منطقة ميرهورود، ونشر صورا تظهر المصنع وقد اشتعلت به النيران. وقال كليمينكو إن النيران أخمدت فيما بعد. وقال يرماك عبر "تليغرام": "العمال كانوا في النوبة الليلية".

وذكر أولكسندر بروكودين حاكم منطقة خيرسون إن امرأة عمرها 63 عاما قُتلت في قصف لقرية سادوف.

وقال مدعون إن القصف الروسي أودى بحياة رجل كان يعمل خارج منزله في بداية المساء في توريتسك بمنطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا.

وقال الجيش الأوكراني إن روسيا أطلقت أربعة صواريخ على البلاد من البحر الأسود الليلة الماضية وتم إسقاط اثنين منها.

وأضاف الجيش أن منطقة كريفي ريه في وسط أوكرانيا تعرضت أيضا لهجوم صاروخي. وقالت سلطات المنطقة إن عدة منازل تضررت، لكنها لم تعلن عن خسائر بشرية.